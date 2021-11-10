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فرنسا تعيد فرض إلزام ارتداء الكمامات في المدارس لمواجهة

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فرنسا تعيد فرض إلزام ارتداء الكمامات في المدارس لمواجهة فيروس كورونا فرنسا تعيد فرض إلزام ارتداء الكمامات في المدارس لمواجهة

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أعلنت وزارة التعليم الفرنسية إعادة العمل بإلزامية الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في كافة أنحاء البلاد اعتبارا من الاثنين المقبل، للحد من تفشي ، كما ستنتقل كل مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي.

وأضافت السلطات أن هذا الإجراء سيشمل عودة التزام الكمامات من قبل كل تلامذة المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد، بعدما كان هذا الإجراء محصورا حتى اليوم بالمقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس، وفقا للوكالة الفرنسية.

وتجاوزت الإصابات في العالم 250 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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