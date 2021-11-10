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أعلنت وزارة التعليم الفرنسية إعادة العمل بإلزامية الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في كافة أنحاء البلاد اعتبارا من الاثنين المقبل، للحد من تفشي فيروس كورونا، كما ستنتقل كل مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي.

وأضافت السلطات أن هذا الإجراء سيشمل عودة التزام الكمامات من قبل كل تلامذة المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد، بعدما كان هذا الإجراء محصورا حتى اليوم بالمقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس، وفقا للوكالة الفرنسية.

وتجاوزت الإصابات في العالم 250 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.