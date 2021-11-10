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اعتدوا على إحداهن أمام طفليها.. "العفو الدولية" تتهم متمردي "تيغراي" باغتصاب أثيوبيات

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اعتدوا على إحداهن أمام طفليها.. "العفو الدولية" تتهم متمردي "تيغراي" باغتصاب أثيوبيات اعتدوا على إحداهن أمام طفليها.. "العفو الدولية" تتهم متمردي "تيغراي" باغتصاب أثيوبيات
جميعهن ينتمين إلى إقليم أمهرة الذي اقتحمته الجبهة

اعتدوا على إحداهن أمام طفليها..

اتّهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير، اليوم الأربعاء متمرّدين من إقليم تيغراي في شمال أثيوبيا باغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة المجاور في أغسطس الماضي.

وذكرت "العفو الدولية" إنها جمعت شهادات من 16 امرأة قلن إنّهن تعرّضن لانتهاكات على أيدي مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي خلال عبورهم منطقة نيفاس ميوشا في إقليم أمهرة بين 12 و21 أغسطس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن النسوة تعرّفن على الهوية الإثنية للمعتدين عليهن من خلال لهجتهم والشتائم العرقية التي وجّهوها إليهنّ، وقلن إنّ بعضاً منهم صرّحوا بانتمائهم إلى جبهة تحرير شعب تيغراي.

ومن أصل 16 امرأة استمعت المنظّمة الحقوقية الدولية لإفاداتهن، أكّدت 14 منهنّ أنّهن تعرّضن لاغتصاب جماعي على أيدي هؤلاء المقاتلين، ومن بين هؤلاء النسوة الـ14 امرأة تدعى غبيانيش تبلغ من العمر 30 عاماً وتعمل بائعة طعام، أكّدت في إفادتها أنّها تعرّضت للاغتصاب أمام طفليها اللذين يبلغان من العمر 9 و10 سنوات.

وقالت "غبيانيش" في التقرير: "اغتصبني ثلاثة من المتمرّدين بينما كان طفلاي يبكيان. لقد فعلوا ما أرادوا وغادروا. كما اعتدوا عليّ جسدياً وصفعوني وركلوني. كانوا يصوّبون بنادقهم علي كما لو أنّهم أرادوا إطلاق النار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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