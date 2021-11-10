تحضيراً لمواجهة عُمان.. "أخضر الصالات" يدشن تدريباته في معسكر الدمام

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بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، تدريباته في معسكره الذي يقام في مدينة الدمام، ويستمر حتى الـ17 من نوفمبر الجاري؛ استعدادًا لمباراتي المنتخب العُماني وديًا، في إطار تحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة.

ميدانيًا؛ أدى لاعبو "الأخضر" أولى تدريباتهم في المعسكر، على صالة وزارة الرياضة (الخضراء) في الدمام، بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي عمد على تقسيم الحصة التدريبية على جزئين (صباحية ومسائية)، إذ خضع اللاعبون في تدريبات الصباحية لتمارين لياقية وبدنية، فيما تم في تدريبات الفترة المسائية إجراء عدد من الجمل الفنية وتطبيقها باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.

وسيواصل (أخضر الصالات) تدريباته اليومية في مدينة الدمام؛ استعدادًا لمباراتي المنتخب العُماني وديًا يومي 14 و 16 نوفمبر الجاري، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

من جهة أخرى، عقد مدير المنتخب عبدالرحمن الرماح، بحضور مدرب المنتخب أندرو بلازا، اجتماعاً بكل أعضاء البعثة، طالبهم بمضاعفة الجهد والعطاء واستغلال فترة المعسكر، مع ضرورة الألتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة المنتخب سواء داخل الصالة أو خارجها.