أبرزها إشادته بـ«إلهام » وتغيبه عن جنازة أحمد خليل.. 5 مواقف تصدر بها أشرف زكي «التريند»

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تصدراسم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، تريند مؤشر البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات الماضية، بعد إشادته بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين، حيث قال خلال ندوة توقيع كتاب الفنانة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي: «يجب أن نعتبر رحلة نجاح إلهام شاهين أكاديميًا مثالا يجب أن يقتدي بها طلاب المعهد».

ولم يكن هذا الموقف الوحيد الذي جعل أشرف زكي يتصدر «تريند» جوجل، بل سبقه عدة مواقف جعلته حديث رواد مواقع التواصل الأجتماعي، نرصدها في السطور التالية :

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أشرف زكي بعد إشادته بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين في ندوة توقيع كتابها بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، حيث قال نقيب المهن التمثيلية، إنه يجب أن نعتبر رحلة نجاح إلهام شاهين أكاديميًا مثالا يجب أن يقتدي بها طلاب المعهد.

وأضاف :«خلال ندوة توقيع كتاب «المتمردة» للكاتب جمال عبدالناصر، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن المعهد حدثت به متغيرات حتى حجم العمل، موجهًا حديثه لإلهام شاهين: «أنتي كنتي الطالبة الوحيدة أو اثنين يحترفون، دلوقتي احنا بنبني مهرجانات كثيرة علشان نسوق للطلبة ونعطيها فرص عمل».

- صورة أرشيفية

أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الأجتماعي، بموقف الدكتور أشرف زكي بسبب تضامنه مع الفنانة منة فضالى بعد تعرضها للتهديد من جانب أحد المنتجين التي كانت تتعاون معه في فيلم جديد بعنوان «هوست»، وتوقف تصويره أكثر من مرة بسبب بعض المشاكل المالية.

واستغاثت «فضالي» في بث مباشر على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :«بنقابة المهن التمثيلية ورئيسها د.أشرف زكي وإيهاب فهمي، قائلة :» أي شخص يدخل ويطالب بحقوقه المالية يتعرض للإهانة والبلطجة «.

ومن جانبه أصدر ت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، قراراً بمنع تعامل أعضائها مع المنتج العراقي صفاء العايدي منتج فيلم «هوست»، والمنتج الفني حاتم فاروق والمنتج الفني محمد فاروق، وأوضح أشرف ذكي إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الـ3 أشخاص، مضيفا أن القرار جاء لعدم التزام المنتج بدفع أجور الممثلين، وعدم الحصول على تصريح من النقابة المختصة.

سيلفي جديد للفنان منة فضالي - صورة أرشيفية

قالت منى عطية شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، أمس، إن مقتنيات الفنان أحمد زكي لا يعلمون عنها شئ، وأن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أهمل في حق هذه المقتنيات، رغم وعده لها على المقابر في وقت دفن هيثم أحمد زكي، أن هذه المقتنيات أصبحت ملكا للشعب المصري، وأنه سوف يضعها في متحف أو مكان يليق بتاريخ الفنان الكبير، لكنه لم يفي بهذا الوعد، ولم يعد يرد على اتصالاتنا، وهو أحد المسئولين عن ضياع هذه المقتنيات.

وأضافت منى عطية في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إن أسرة أحمد زكي تتعرض لتجاهل متعمد من قبل نقابة الممثلين ووزارة الثقافة، وكذلك رامي بركات شقيق هيثم من الأم، وتعرضوا لظلم من نقيب الممثلين في يوم وفاة هيثم، حيث أدلي بتصريحات صحفية للتليفزيون في يوم الوفاة أن أسرة أحمد زكي لم يحضروا لإستلام الجثمان، وأوضحت: «إحنا كنا في الطريق إلى القاهرة، لأننا مقيمين في الشرقية، ولم نعلم بخبر الوفاة الإ بعدها بساعتين، وفور علمنا ذهبنا إلى القاهرة بسرعة جنونية وكدنا أن نتعرض لحادث على الطريق

وهو الأمر الذي رفض أشرف زكى نقيب الممثلين التعليق عليه، قائلا لـ «المصري اليوم»: «معنديش رد للكلام ده».

تصدر اسم أشرف زكى، خلال اليومين الماضيين مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتشار شائعة عن استبعاد الدكتور اشرف زكي من منصبة كنقيب للمهن التمثيلية وتعيين الفنان أحمد عبدالعزيز بدلا منه.

ومن جانبها نفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الطبي، هذه الشائعة وقالت في تصريحات لـ «المصري اليوم» :«لا مش صحيح الكلام ده ودكتور أشرف زكي هو نقيب المهن التمثيلية».

أشرف زكي وأحمد عبد العزيز

أبدى عدد كبير من الجمهور غضبهم من غياب أشرف زكى نقيب الممثلين ونجوم الفن عن جنازة الفنان أحمد خليل، والذى رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وهو الأمر الذي جعل أشرف زكى يخرج عن صمته، ويؤكد أن لم يحضر مراسم الدفن لوجوده في مدينة شرم الشيخ، وأوضح أنه حاول العودة للحاق بها لكنه لم يتمكن من إيجاد رحلة طيران في ذلك التوقيت الذي خرجت فيه الجنازة.