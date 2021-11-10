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هوكى الميدان بالزمالك يواجه مركز شباب الجزيرة ويواصل الاستعداد لبطولة افريقيا

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هوكى الميدان بالزمالك يواجه مركز شباب الجزيرة ويواصل الاستعداد لبطولة افريقيا هوكى الميدان بالزمالك يواجه مركز شباب الجزيرة ويواصل الاستعداد لبطولة افريقيا

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يشارك الفريق الأول للهوكي ميدان بنادي ببطولة إفريقيا للأندية والمقرر إقامتها في الفترة من 19 نوفمبر الحالي وحتى الأول من ديسمبر المقبل، بدولة غانا.

وأكد محمد موسى المدير الفنى للفريق الأول للهوكي ميدان أنه يأمل في التتويج بالبطولة هذا الموسم مشيراً إلى أن الفريق يضم العديد من اللاعبين المتميزين ولديهم الإصرار والعزيمة للوصول إلى أفضل النتائج بالبطولة.

ويلتقى الفريق في الثالثة عصر اليوم الأربعاء مع نظيره مركز شباب الجزيرة بالجولة الرابعة ببطولة الدوري على ملاعب المنافس.

ويقود الفريق محمد موسى مديراً فنياً وسيد عبدالوهاب مدرباً عاماً وإيهاب محمد مدرباً مساعداً وأحمد فاروق السيد مدرب حراس مرمى.

المصرى اليوم

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