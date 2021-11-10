التقديم مفتوح.. وظائف خالية في الجامعات المصرية للعديد من التخصصات

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تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي مازال باب التقديم مفتوحاُ، حيث كشفت بعض الجامعات المصرية عن وظائف شاغرة لديها، وهي جامعات سوهاج والمنوفية وبنها والزقازيق وقسمي التعليم والمستشفيات في جامعة أسيوط.

وفيما يلي تفاصيل جميع الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم:



1 - معيد (كلية طب الاسنان )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة المنوفية

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

2معيد تخصص بيولوجيا الفم والاسنان بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1 معيد تخصص امراض الفم بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1 معيد تخصص جراحة الفم والوجه والفكين بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1 معيد تخصص اشعة الفم والوجه والفكين بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1 معيد تخصص طب الفم وعلاج اللثة بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

2 معيد تخصص خواص مواد طب الاسنان بقسم علوم الاستعاضة الصناعية للأسنان

1 معيد تخصص الاستعاضة الصناعية المتحركة للأسنان بقسم علوم الاستعاضة الصناعية للأسنان

2 معيد تخصص الاستعاضة الصناعية المثبتة للأسنان بقسم علوم الاستعاضة الصناعية للأسنان

1 معيد تخصص العلاج التحفظي للأسنان بقسم علوم طب الاسنان الترميمية

1 معيد تخصص علاج الجذور بقسم علوم طب الاسنان الترميمية

1 معيد تخصص تقويم الاسنان بقسم علوم طب الاسنان الوقائية

1 معيد تخصص طب اسنان الاطفال والصحة العامة بقسم علوم طب الاسنان الوقائية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

يشترط في من يتقدم لشغل احدى هذه الوظائف ان يكون مستوفيا الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972وتعديلاته ولائحته التنفيذية

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ان يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس فى طب الاسنان من احدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها

التقديــــــــــر :- ان يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس في طب الاسنان بتقدير عام جيد جدا على الاقل وتقدير مادة التخصص جيد على الاقل

العـــــــمــــر :- ان لا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما وقت نهاية الاعلان

المستندات المطلوبة:

أصول كل من:- شهادة الميلاد كمبيوتر- الموقف من التجنيد ساريا – صحيفة الحالة الجنائية حديثة-عدد 6 صور شخصية حديثة – الشهادات الدراسية - ترخيص مزاولة المهنة – شهادة تقدير سنوات الدراسة بالدرجات موضحا بها كل مادة على حده معتمدة ومختومة – شهادة البكالوريوس- شهادة الامتياز - صورة بطاقة الرقم القومي - وبالنسبة لمن يعمل بالحكومة أو القطاع العام يقدم موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان معتمد ومختوم مع بيان حالة بالتدرج العلمي والوظيفي معتمد ومختوم - وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة او القطاع العام يقدم اقرار بعدم العمل - و هذا ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة او التي ترد بالبريد او التي تقدم قبل او بعد الموعد المحدد للإعلان .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/11

العدد المطلوب:

15

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا باسم السيد الأستاذ/ أمين عام الجامعة بمقر ادارة الجامعة بالإدارة العامة لشئون هيئة التدريس بشبين الكوم مستوفاة طوابع الجامعة

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2 - مدرس (كلية طب الاسنان )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة المنوفية

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

2مدرس تخصص بيولوجيا الفم والاسنان بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1مدرس تخصص امراض الفم بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1مدرس تخصص جراحة الفم والوجه والفكين بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1مدرس تخصص اشعة الفم والوجه والفكين بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1مدرس تخصص طب الفم وعلاج اللثة بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

2مدرس تخصص خواص مواد طب الاسنان بقسم علوم الاستعاضة الصناعية للأسنان

1مدرس تخصص الاستعاضة الصناعية المتحركة للأسنان بقسم علوم الاستعاضة الصناعية للأسنان

2مدرس تخصص الاستعاضة الصناعية المثبتة للأسنان بقسم علوم الاستعاضة الصناعية للأسنان

2 مدرس تخصص العلاج التحفظي للأسنان بقسم علوم طب الاسنان الترميمية

1 مدرس تخصص علاج الجذور بقسم علوم طب الاسنان الترميمية

1 مدرس تخصص تقويم الاسنان بقسم علوم طب الاسنان الوقائية

1 مدرس تخصص طب اسنان الاطفال والصحة العامة بقسم علوم طب الاسنان الوقائية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

يشترط في من يتقدم لشغل احدى هذه الوظائف ان يكون مستوفيا الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972وتعديلاته ولائحته التنفيذية

سنوات الخبرة:

يفضل من له خبره فى التدريس

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ان يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس فى طب الاسنان من احدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها

ان يكون المتقدم حاصلا على درجتى الماجستير والدكتوراه فى نفس التخصص المطلوب من احدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها

التقديــــــــــر :- ان يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس في طب الاسنان بتقدير عام جيد جدا على الاقل وتقدير مادة التخصص جيد على الاقل

المستندات المطلوبة:

أصول كل من:- شهادة الميلاد كمبيوتر- الموقف من التجنيد ساريا – صحيفة الحالة الجنائية حديثة -عدد 6 صور شخصية حديثة – الشهادات الدراسية - ترخيص مزاولة المهنة – شهادة الامتياز- شهادة البكالوريوس- شهادة تقدير سنوات الدراسة بالدرجات موضحا بها كل مادة على حده معتمدة ومختومة - شهادة الدكتوراه- شهادة الماجستير - ثلاثة نسخ من رسالة الدكتوراه وثلاث نسخ من رسالة الماجستير معتمدة ومختومة - صورة بطاقة الرقم القومي - و بالنسبة لمن يعمل بالحكومة أو القطاع العام يقدم موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان معتمد ومختوم - مع بيان حالة بالتدرج العلمي والوظيفي معتمد ومختوم وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة او القطاع العام يقدم اقرار بعدم العمل - و هذا ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة او التي ترد بالبريد او التي تقدم قبل او بعد الموعد المحدد للإعلان .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/11

العدد المطلوب:

16

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا باسم السيد الأستاذ/ أمين عام الجامعة بمقر ادارة الجامعة بالإدارة العامة لشئون هيئة التدريس بشبين الكوم مستوفاة طوابع الجامعة

============

3 - مدرس مساعد (كلية طب الاسنان )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة المنوفية

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

2 مدرس مساعد تخصص بيولوجيا الفم والاسنان بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1 مدرس مساعد تخصص امراض الفم بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

2 مدرس مساعد تخصص جراحة الفم والوجه والفكين بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1مدرس مساعد تخصص اشعة الفم والوجه والفكين بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

1مدرس مساعد تخصص طب الفم وعلاج اللثة بقسم علوم طب الاسنان الاساسية والاكلينيكية

2 مدرس مساعد تخصص العلاج التحفظي للأسنان بقسم علوم طب الاسنان الترميمية

2 مدرس مساعد تخصص علاج الجذور بقسم علوم طب الاسنان الترميمية

2 مدرس مساعد تخصص تقويم الاسنان بقسم علوم طب الاسنان الوقائية

1 مدرس مساعد تخصص طب اسنان الاطفال والصحة العامة بقسم علوم طب الاسنان الوقائية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

يشترط في من يتقدم لشغل احدى هذه الوظائف ان يكون مستوفيا الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972وتعديلاته ولائحته التنفيذية

سنوات الخبرة:

يفضل من له خبره فى التدريس

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ان يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس فى طب الاسنان من احدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها

ان يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير في نفس التخصص المطلوب من احدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها

التقديــــــــــر :- ان يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس في طب الاسنان بتقدير عام جيد جدا وتقدير مادة التخصص جيد على الاقل

المستندات المطلوبة:

أصول كل من:- شهادة الميلاد كمبيوتر- الموقف من التجنيد ساريا – صحيفة الحالة الجنائية حديثة -عدد 6 صور شخصية حديثة – الشهادات الدراسية - ترخيص مزاولة المهنة – شهادة الامتياز- شهادة تقدير سنوات الدراسة بالدرجات موضحا بها كل مادة على حده معتمدة ومختومة - شهادة البكالوريوس -شهادة الماجستير - ثلاثة نسخ من رسالة الماجستير معتمدة ومختومة - شهادة تزكية المشرف على رسالة الماجستير معتمدة ومختومة- صورة بطاقة الرقم القومي - وبالنسبة لمن يعمل بالحكومة أو القطاع العام يقدم موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان معتمد ومختوم مع بيان حالة بالتدرج العلمي والوظيفي معتمد ومختوم - وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة او القطاع العام يقدم اقرار بعدم العمل - و هذا ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة او التي ترد بالبريد او التي تقدم قبل او بعد الموعد المحدد للإعلان .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/11

العدد المطلوب:

14

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصياً باسم السيد الأستاذ/ أمين عام الجامعة بمقر ادارة الجامعة بالإدارة العامة لشئون هيئة التدريس بشبين الكوم مستوفاة طوابع الجامعة

==========

4 - أمين كلية التجارة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة سوهاج

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بالإشراف على البرامج والخطط التي يضعها مجلس الكلية واللجان والرئاسات المختلفة وبوضع طرق وإجراءات تنفيذها ويسند اليه من اعمال اخري مماثلة في ضوء واجبات ومسئوليات الوظيفة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات و الاهداف – اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا" لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون و لائحتة التنفيذية-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية

القدرة علي استخدام الحاسب الالى

المهارات الفنية:

الدرجة العلمية - اجادة اللغة الاجنبية - التعامل مع الحاسب الآلى. الاشتراك فى الأنشطة والمؤتمرات الداخلية والقمة علي مستوي الجامعة والجامعات الاخري اعداد البحوث والمذكرات الفنية

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارهاسبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل دراسى عالى مناسب لنوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد موضحا" به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه).

2- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.

3 - مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات وفقاً لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4 – شهادة قانونية بعدم الإحالة للمجالس التأديبية.

5 – سيره ذاتية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهه.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/10

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة مع تقديم أصل +6نسخ من ملف الانجازات وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ الاعلان ولن يلتفت من الطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ .

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5 - أمين الجامعة المساعد

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة سوهاج

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بالإشراف على تنفيذ القوانين والقرارات والنظم واللوائح المقررة التي تحكم الأعمال التي يشرف عليها القيام بالإشراف علي وحدات الجامعة مالياً وإدارياً

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات و الاهداف – اجتياز البرامج

التدريبية لشغل الوظيفة وفقا" لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون و لائحته التنفيذية

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – القدرة علي استخدام الحاسب الالى.

المهارات الفنية:

الدرجة العلمية - اجادة اللغة الاجنبية - التعامل مع الحاسب الآلى. الاشتراك فى الأنشطة والمؤتمرات الداخلية والقمة علي مستوي الجامعة والجامعات الاخري اعداد البحوث والمذكرات الفنية

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل دراسى عالى مناسب لنوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد موضحا" به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية –التدرج الوظيفي– الوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه).

2- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطة المختصة

3 -مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات وفقاً لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4 – شهادة قانونية بعدم الاحالة للمجالس التأديبية.

5 – سيره ذاتية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/10

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة مع تقديم أصل +6نسخ من ملف الانجازات وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ الاعلان ولن يلتفت من الطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ .

======

6 - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة سوهاج

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بالإشراف على أنشطة رعاية الشباب والتى تتعلق بالإشراف علي

الإدارات طبقاُ للهيكل التنظيمي للإدارة العامة لرعاية الشباب والبحوث والدراسات التي

تجري للتعرف علي مشكلات الشباب .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع و حل المشكلات وادارة الازمات. - مهارات الاتصال والاقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار

المهارات الفنية:

الدرجة العلمية - اجادة اللغة الاجنبية - التعامل مع الحاسب الآلى.

الاشتراك فى الأنشطة والمؤتمرات الداخلية والقمة علي مستوي الجامعة والجامعات الاخري

اعداد البحوث والمذكرات الفنية .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحا" به ( الأسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية –التدرج الوظيفي– الوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه).

2- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطة المختصة .

3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات وفقاً لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4 – شهادة قانونية بعدم الاحالة للمجالس التأديبية.

5 – سيره ذاتية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/10

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيارالقيادات الجامعية بمكتب الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة مع تقديم أصل +6نسخ من ملف الانجازات وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ الاعلان ولن يلتفت من الطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ .

==========

7 - مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة بنها

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

تختص الوظيفة بالقيام بأعمال التخطيط ورسم السياسات الخاصة بقطاع شئون التعليم في حدود القواعد والنظم التي تحقق الهدف منها والرقابة على كافة الأعمال الخاصة بهذا الشأن .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشــــغل الوظيفة وانجازاته - الحصــــول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها - تقديم مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط الإجراءات محدد المدة وقابل للقياس

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ)

أو قضاء مدة كلية مقداها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب لطبيعة عمل الوظيفة

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية معتمدا ً وموضحاً به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات والأجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين

بيان تفصيلي عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمداً من السلطة المختصة

المقترحات لتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها

أن يكون لديه شهادات معتمدة تفيد :-

1- القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

2- سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية ان وجد

3- مدى إجادة إحدى اللغات الأجنبيه

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/17

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبــات شخصيــاً وتسلم باليد بإسم السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنها مستوفاة كافة المستندات المطلوبة

==========

8 - مدير عام الاستاد الرياضي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها للتوجيه العام من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويشرف إشرافاً مباشراً على جميع الإدارات للاستاد الرياضي بالجامعة والعاملين بها .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الإقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( بالنسبه للعاملين من خارج الجهاز الادارى بالدوله ) وفقا لقرار معايير وتوصيف الوظائف رقم 35 لعام 2019

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

موهل عال مناسب يتواءم مع نوع و طبيعه العمل

المستندات المطلوبة:

بيان بالحالة الوظيفية معتمداً وموضحاً به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الاشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للإداء عن الثلاث سنوات الاخيرة .

- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمداً من السلطه المختصة.

- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحاً لمهاراته القياديه وقدراته العلمية والعملية ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/27

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و (8) ثمان نسخ وتسلم باليد الى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة.

ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان او التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات او التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة او من خارجها .

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9 - مدير عام الإحتيـــــاجــــات

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم التعليم ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

التوجيه العام الفنى والإداري على الادارة العامة للاحتياجات والادارات التابعة لها

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح و القواعد و النظم التى تحكم مجال عمله الوظيفى.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الادارى.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل تجارى عالى

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية و التاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات و الدورات التدريبية التى تم الحصول عليها .

بيان بالإنجازات التى حققها المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها .

مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري فى شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التى ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت الى الطلبات التى ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التى ترد بالبريد أو التى لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه.

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10 - مدير عام شئون التغذيـــــــــة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم التعليم ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

الإشراف العام على أعمـــال التغذيـــــــــــــة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح و القواعد و النظم التى تحكم مجال عمله الوظيفى.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس ( زراعــة – اقتصاد منزلى )

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية و التاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات و الدورات التدريبية التى تم الحصول عليها .

بيان بالإنجازات التى حققها المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها .

مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى فى شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التى ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت الى الطلبات التى ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التى ترد بالبريد أو التى لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه.

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11 - مدير عام الاستراحات ومساكن اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم التعليم ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

الإشراف على مساكن اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالاستراحات

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح و القواعد و النظم التى تحكم مجال عمله الوظيفى.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الادارى.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ما يعادله .

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية و التاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات و الدورات التدريبية التى تم الحصول عليها .

بيان بالإنجازات التى حققها المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها .

مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى فى شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التى ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت الى الطلبات التى ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التى ترد بالبريد أو التى لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه.

===========

12 - مدير عام الإدارة العامة للأمن

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم التعليم ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

الإشراف على أعمال الأمن الجامعــــــــى

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الألى

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح و القواعد و النظم التى تحكم مجال عمله الوظيفى.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدراها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل الى جانب توافر الخبرة المتخصصة في نوع العمل

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية و التاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات و الدورات التدريبية التى تم الحصول عليها .

بيان بالانجازات التى حققها المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها .

مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى فى شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التى ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت الى الطلبات التى ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التى ترد بالبريد أو التى لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه

=========

13 - مدير عام الشئون الطبية والعلاجية بمستشفى الأطفال الجامعى

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم المستشفيات ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

الإشراف على أعمال الشئون الطبية والعلاجية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبيـــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح و القواعد و النظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينيه قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس الطب والجراحة .

المستندات المطلوبة:

• بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية و التاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

• بيـــــــان بالشهادات و الدورات التدريبية التى تم الحصول عليها .

• بيان بالإنجازات التى حققها المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها .

• مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى فى شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التى ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت الى الطلبات التى ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التى ترد بالبريد أو التى لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة .

جميع الشروط الواردة بهذا ال\غعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه.

=======

14 - مدير عام الإدارة القانونية بالمستشفيات الجامعية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم المستشفيات ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

الاشراف على كافة الأعمال القانونية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح و القواعد و النظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينيه قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة

القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض

ان يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47/1973 المعدل بالقانون رقم 1/1986 الخاص بالإدارات القانونية

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية و التاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات و الدورات التدريبية التى تم الحصول عليها .

بيان بالإنجازات التى حققها المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها .

مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري فى شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التى ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت الى الطلبات التى ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التى ترد بالبريد أو التى لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه.

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