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«نفسي أعيش قصة حب في السينما».. جيهان خليل تكشف عن أمنية فنية

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«نفسي أعيش قصة حب في السينما».. جيهان خليل تكشف عن أمنية فنية «نفسي أعيش قصة حب في السينما».. جيهان خليل تكشف عن أمنية فنية

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أكدت الفنانة جيهان خليل أنها تتمنى تقديم عمل تاريخي خلال مشوارها الفني، وكذلك تبحث عن سيناريو فيلم قائم على التشويق والساسبنس لانها المنطقة المفضلة بالنسبة لها، بعد نجاحها بشكل كبير في تجسيد أدوار الشر وكان أخرها مشاركتها في بطولة مسلسل «على الهامش» ضمن الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، إلى جانب أبطاله الفنانة نيرمين الفقي وصبري فواز، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.

وأضافت «جيهان» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أتمنى تقديم عمل رومانسي، وفي رصيدي لا يوجد مشهد واحد قصة حب «نفسي أعمل قصة حب» ليشاهد الجمهور وجه أخر لجيهان خليل مختلف تمامًا، وان اقدم مشروع فانتازي وان يكون ذلك في السينما تلك هي طموحاتي وأحلامي».

ومؤخرا حققت الفنانة جيهان خليل نجاحا كبيرا بدورها في حكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا انا» امام نرمين الفقي وصبري فواز.

المصرى اليوم

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