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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأربعاء، اجتماعًا للوقوف على توافر السلع الغذائية الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية بالجودة العالية ومطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذا مناقشة آليات تخفيض أسعار اللحوم بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على إحداث التوازن المطلوب مع الأسواق المحلية، والحد من محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعار السلع المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيلي وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصحة، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير مديرية الطب البيطري، ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم، ومدير جهاز حماية المستهلك، ومدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين كل الجهات ذات الصلة، للحد من إرتفاع أسعار اللحوم، والعمل على التوسع في فتح شوادر جديدة ومنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول المواطن الفيومي.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، مدير جهاز حماية المستهلك، بإلزام أصحاب محلات الجزارة بوضع لافتات توضيحية بالسعر المقرر لكيلو اللحوم لتحقيق الالتزام الكامل بهذه التسعيرة، مكلفاً بضرورة أن يتوازى مع ذلك مواصلة تنظيم الحملات التفتيشية على الأسواق لمراقبة أسعار كافة السلع الغذائية والأساسية، للتأكد من صلاحيتها وجودتها للإستهلاك الآدمى، على أن يتم المواجهة الحاسمة لأى ارتفاع في الأسعار، وزيادة المعروضات من مختلف السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من أجل تحقيق السيطرة على الأسعار وبما يلبي احتياجات المواطن بالشكل المطلوب.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة، للمرور الميدانى على محلات الجزارة للتشديد على أصحابها بتثبيت سعر اللحوم عند 140 جنيهًا للكيلو.

وشدد «الأنصاري» على كل الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحاب محلات الجزارة في حال مخالفة هذه التعليمات من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي التي يجب أن نضعها جميعاً نصب أعيننا بعيداً عن أي مصالح شخصية.

ووجه محافظ الفيوم، رئيس الغرفة التجارية للتنسيق مع التجار والموردين، للتوسع في إقامة شوادر جديدة لبيع اللحوم بمدينة الفيوم وباقي مراكز المحافظة، لتخفيض سعر اللحوم والوصول به للسعر المقرر.