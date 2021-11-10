علماء كنديون: كبار السن الذي تعافوا من كورونا في بداية الجائحة يحتفظون بمناعة جيدة

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اكتشف علماء كنديون أن العديد من كبار السن الذي تعافوا من كورونا في بداية الجائحة، بعكس الشباب، يحتفظون بمناعة جيدة مضادة لمتغير «دلتا»، جاء ذلك وفقا لما نشرته مجلة «التقارير العلمية»، مشيرة إلى أن العلماء اكتشفوا أيضا أن المطعمين ضد كورونا لديهم نسبة عالية من الأجسام المضادة أعلى من المتعافين من المرض، وأن المتعافين من المرض وحصلوا على التطعيم لديهم أجسام مضادة أعلى بكثير من المطعمين فقط.

وقارن علماء جامعة مونتريال الكندية، مستوى المناعة بين 3 فئات من السكان، المتعافين بعد الإصابة بالشكل الخفيف من «كوفيد-19»، المتعافين والمطعمين ضد المرض، والمطعمين فقط، وبدأت هذه الدراسة عام 2020 قبل ظهور متغيرات «بيتا»، «جاما» و«دلتا» في مستشفى لافال الجامعي وخضع لها 32 مواطنا كنديا، كانوا قبل 2-3 اسابيع أصيبوا بالشكل الخفيف من مرض «كوفيد-19».

وأظهرت نتائج المقارنة، أن الذين طعموا بلقاح مضاد للفيروس كان مستوى الأجسام المضادة لديهم أعلى بكثير من الذين تعافوا من المرض، وأن مستوى الأجسام المضادة لدى كبار السن المتعافين أعلى مما لدى الشباب.

وقال الخبير في مجال الفيروسات جان فرانسوا ماسون: «كل من أصيب بالمرض تتكون عنده أجسام مضادة، ولكن لاحظنا أن مستوى هذه الأجسام لدى كبار السن أعلى مما لدى الذين أعمارهم أقل من 50 سنة. وبعد مضي 16 أسبوعا كانت الأجسام المضادة لا تزال موجودة في دمهم».

واتضح للباحثين أيضا، أن الأجسام المضادة التي انتجها الجسم بعد الإصابة بالنسخة الأصلية من الفيروس التاجي المستجد تبقى فعالة ضد متغيرات «بيتا»، «جاما» و«دلتا» ولكن بدرجة أقل، وأضاف ماسون يزيد التطعيم الحماية ضد متغير دلتا أيضا بين الأشخاص المصابين سابقًا بالسلالة الأصلية للفيروس، وفقا لـ نوفوستي.