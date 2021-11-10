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محمد صلاح والشناوي ضمن تشكيل «خماسي» أفريقيا (صورة)

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محمد صلاح والشناوي ضمن تشكيل «خماسي» أفريقيا (صورة) محمد صلاح والشناوي ضمن تشكيل «خماسي» أفريقيا (صورة)

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أعلن حساب الرسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، «انستجرام» نتيجة الاستفتاء الجماهيري حول تشكيل أفضل خماسي على مستوى قارة أفريقيا.

وأسفر الاستفتاء عن تواجد محمد صلاح نجم منتخب وليفربول الإنجليزي، وحارس الاهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، بجانب أشرف حكيمي لاعب المغربي، واوباميانج مهاجم الجابون، وفرانك كيسي لاعب وسط كوت ديفوار.

فيما لم تنجح أسماء بارزة على مستوى القارة في حجز أماكنها، على غرار الحارسين إدوارد ميندي «السنغال»، وياسين بونو «المغرب»، فضلا عن الجناحين، السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

وكتب حساب البطولة «تخيل لو أن الثلاثي صلاح وحكيمي وأوباميانج يركض تجاهك.. هذه نتيجة تصويتكم لاختيار نجوم أفريقيا».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات برصيد 10 نقاط، يليه منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط.

وانضم صلاح لمعسكر منتخب مصر أمس الثلاثاء، واكتفى بتدريبات استشفائية خوفا من الإجهاد، فيما تسافر بعثة الفراعنة إلى أنجولا، اليوم.

المصرى اليوم

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