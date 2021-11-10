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يلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب الأنجولي يوم الجمعة 12 نوفمبر، على ملعب لواندا في أنجولا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

والتقى منتخب مصر مع أنجولا في 6 مناسبات، رسمية وودية، في أمم أفريقيا وخارجها، وهناك تفوق ساحق للمنتخب المصري في النتائج.

ونستعرض معًا في السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين:

اللقاء الأول عام 1992

لعب المنتخبين في تصفيات كأس العالم 1992، وانتهت بفوز الفراعنة 1-0 بهدف لحسام حسن.

اللقاء الثاني 1993

ثاني المواجهات كانت ضمن تصفيات كأس العالم عام 1993، انتهت بالتعادل السلبي 0-0 في أنجولا.

اللقاء الثالث 1996

التقى المنتخبان في كأس الأمم الإفريقية لعام 1996 في جنوب إفريقيا، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب المصري على نظيره بثنائية للاعب أحمد الكأس.

اللقاء الرابع 2008

لعب المنتخبان في مباراة ودية عام 2008 في البرتغال، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، أحرز ثلاثية المنتخب عماد متعب.

مباراة مصر الودية أمام أنجولا

اللقاء الخامس 2008

كان في ربع نهائي أمم إفريقيا 2008، وحققت مصر الفوز بنتيجة 2-1، وسجل الأهداف حسني عبدربه وعمرو ذكي.

مصر في كأس أمم إفريقيا 2008

اللقاء السادس 2021

كانت أخر مباراة التقى فيها المنتخبين، وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2022، وحقق الفراعنة الفوز بهدف وحيد للاعب محمد مجدي أفشة.

منتخب مصر أمام أنجولا 2021

يذكر أن المنتخب المصري متصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما يحل وصيفًا المنتخب الليبي برصيد 6 نقاط، ومنتخب الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل المجموعة المنتخب الأنجولي برصيد 3 نقاط فقط.