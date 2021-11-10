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محافظ شمال سيناء: تطوير ميناء العريش إضافة اقتصادية كبيرة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:00 صباحاً
الصحة: ضبط وإعدام 3071 طن أغذية فاسدة بالمحافظات.. وإغلاق 11 ألف منشأة مخالفة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:00 صباحاً
يتحرك في نطاق ضيق.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الجمعة 18-11-2021
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:00 صباحاً
سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
الطيب: المنتخب بلا «طعم ولا لون ولا رائحة»
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
يعاد فتحه الأحد المقبل.. إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مراسل RT: وضع المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية كارثي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 02:36 مساءً
79
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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