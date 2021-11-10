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أدى لاعبو الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك تدريباته حيث بدأها في صالة الجيمانيزيوم بالنادى أعقبها أداء التدريبات الفنية على صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء وذلك في إطار استعداداته للموسم الجديد.

وقام حسن الحصري المدير الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين إلى فريقين والتركيز على الإرسال والاستقبال والنواحي الدفاعية (حائط الصد) بجانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والجوانب الخططية.

يذكر أن الفريق خاض العديد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، حيث واجه كلا من: الترسانة – مصر للبترول – هليوبوليس.

وقد ضم الجهاز الفنى بقيادة الحصرى اللاعب الروسي ميخائيل نيكيل من مواليد 1997 ويلعب في مركز 4 لدعم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأكد الحصرى أنه يبذل قصارى جهده لتكوين فريق قوى ينافس به على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

ويقود الفريق كل من:حسن الحصرى مديرا فنيا، أشرف رشاد مدربا عاما، وليد عبدالعال مدربا مساعدا، أحمد عبدالعزيز مدرب لياقة بدنية، حاتم قنديل مدلكا، أحمد شعلان مديرا إداريا.