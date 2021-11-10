كاراتيه الأهلي يشارك في بطولة الدوري «كوميتيه» على صالة النادي الأوليمبي

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تشارك فرق الكاراتيه بالنادي الأهلي في الدور الثاني من مباريات بطولة الدوري للناشئين والناشئات والشباب والشابات ضمن منافسات «الكوميتيه»، التي تنطلق اليوم الأربعاء وحتى يوم 13 نوفمبر الجاري، على صالة النادي الأوليمبي بمحافظة الإسكندرية، ويسعى الجهاز الفني لـ«كاراتيه الأهلي»، للمحافظة على درع بطولة الدوري التي توج بها في الموسم الماضي.

وكان جهاز «كاراتيه الأهلي»، قد استعد بشكل قوي للبطولة، من خلال تكثيف التدريبات لكل الفرق خلال الفترة الماضية، كما حرص على انتقاء أفضل العناصر من أجل الفوز بالبطولة التي تأتي في افتتاح الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

يذكر أن فرق كاراتيه الأهلي قد شاركت في الدور الأول لبطولة الدوري، ضمن منافسات «كوميتيه» في نادي طنطا، التي أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر الماضي، وحققت نتائج جيدة.

ويشارك الأهلي في البطولة بـ40 لاعبًا في مختلف منافسات البطولة على مستوى «ناشئين- ناشئات» و«الشباب والشابات»، كما يشارك في البطولة 45 ناديًا من مختلف أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها الزهور والزمالك والشمس وسموحة والمؤسسة العسكرية بالإسكندرية والغردقة.

ويقود جهاز «كاراتيه الأهلي»، مراد عاصم رئيسًا، ومحمد حسن عصمت مديرًا للجهاز، وطارق رجب مديرًا فنيًّا لمنافسات «الكاتا»، وأشرف صالح مديرًا فنيًّا لـ«الكوميتيه».

ويتولى قطاع ناشئي كاراتيه الأهلي كل من: حاتم يوسف مديرًا لقطاع الناشئين «كوميتيه»، ومحمد فاروق مدير قطاع الناشئات «كوميتيه». وجمال خليل عبدالعال مديرًا لقطاع الناشئين «كاتا»، وعلي صبري عبدالعزيز مديرًا لقطاع الناشئات «كاتا».

فيما يضم الجهاز الإداري عبدالناصر عبدالكريم مديرًا إداريًّا، وأحمد محمد السيد، وإسلام الجابري وأنور حسن عبده إداريين.