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«تضاعفت بمقدار 6 سنوات».. دراسة تكشف معاناة مصابي القلق والاكتئاب خلال العام الأول من كورونا

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«تضاعفت بمقدار 6 سنوات».. دراسة تكشف معاناة مصابي القلق والاكتئاب خلال العام الأول من كورونا «تضاعفت بمقدار 6 سنوات».. دراسة تكشف معاناة مصابي القلق والاكتئاب خلال العام الأول من كورونا

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كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعتي إكستر وكينجز كوليدج لندن، أن معاناة الأشخاص المصابون بالقلق والاكتئاب تضاعفت بما يعادل ست سنوات من المعاناة، وذلك خلال العام الأول فقط من انتشار المستجد.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تم تقديم الدراسة في مؤتمر التجارب السريرية حول مرض الزهايمر في بوسطن، بالولايات المتحدة، وتهدف الدراسة إلى الوصول إلى طرق الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للبشر والوقاية من الأمراض التي قد تصيب الدماغ في المستقبل.

وقال الباحثون إن الحالة النفسية السيئة التي كانت شائعة بين الناس خلال فترة الإغلاق الذي اتبعته دول العالم في بداية الجائحة للوقاية من الفيروس، أثرت بشكل سلبي على الذاكرة قصيرة المدى لدى الأشخاص الذين كانوا يعانوا من الاكتئاب والقلق من قبل ظهور الوباء.

وقالت الدكتورة هيلين بروكر، المؤلفة الرئيسية للبحث: «وجدنا أن الأشخاص الذين كانوا أكثر قلقًا واكتئابًا خلال السنة الأولى لظهور الوباء، كانت أيضًا ذاكرتهم قصيرة المدى وقدرتهم على التركيز تزداد سوءًا، بما يعادل من خمس إلى ست سنوات»، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا بسبب الضغوط النفسية غير المسبوقة وتدهور الصحة النفسية التي تعرض لها الناس خلال فترة الإغلاق المطولة.

تابعت: «نحن بحاجة إلى فهم هذه التجربة بشكل أفضل حتى نتمكن من إنشاء استراتيجيات فعالة لدعم الناس والحفاظ على صحتهم العقلية خلال الأوبئة المستقبلية».

وتقول الدكتورة سارة إيماريسيو الباحثة بمركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة: «على الرغم من نتائج الدراسة التي تؤكد على وجود علاقة بين تدهور الصحة النفسية خلال فترة الإغلاق والذاكرة قصيرة المدى، إلا أن الاكتئاب والقلق غالبًا ما يكون لهما تأثيرات قصيرة المدى على مهارات الذاكرة والتفكير بشكل عام، بما يعني الأمر ليس دليل على حتمية الإصابة بالخرف في المستقبل».

المصرى اليوم

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