على غرار بـ«100 وش».. عصابة تحتال على مالك مول تجاري بالإسماعيلية (قصة مثيرة)

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي حاولوا النصب والاحتيال على مالك قطعة أرض بالإسماعيلية مقام عليها مول تجاري، على غرار مسلسل بـ«100 وش»، بعد إيهامه بوجود ورثة ونزاع على الأرض، وقيامهم بتزوير أوراق ملكية، بغرض الحصول على مبلغ مالي كبير من مالكها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بالقاهرة، بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالاتصال به مدعيًا أنه يعمل بإحدى الجهات وطلب تحديد ميعاد للتقابل معه بأحد الأماكن بالقاهرة لبحث أمور تتعلق بالأرض المملوكة للمُبلغ والمقام عليها مول تجاري بمحافظة الإسماعيلية، بزعم وجود ورثة للأرض المقام عليها المول وأنهم يطلبون استعادة أرضهم أو التراضي معهم ماديًا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها 6 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، إذ اتفقوا فيما بينهم على النصب والاحتيال على المُبلغ من خلال قيام أحدهم بالادعاء بأنه يعمل بإحدى الجهات، وآخر مدير مكتبه، واثنين منهم يمتلكان قطعة الأرض، وآخران وسطاء فيما بين الطرفين، وقيامهم بالاتصال بالشاكي لعلمهم بأنه قام بشراء قطعة أرض بمحافظة الإسماعيلية وأنشأ عليها مول تجاري، وطلبوا منه الحضور للمقابلة بمحافظة القاهرة، وقيامهم بتجهيز أوراق تثبت ملكية قطعة الأرض المقام عليها المول «على خلاف الحقيقة»، وذلك للاحتيال عليه ومحاولة الحصول على مبالغ مالية كبيرة منه.

بتقنين الإجراءات وانتظار وصول المتهمين إلى مكان المقابلة، تم ضبطهم جميعًا وبحوزتهم 8 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وأنهم اصطنعوا أوراق ملكية لأرض المُبلغ بقصد النصب والاحتيال عليه وطلب مبلغ قدره 10 ملايين جنيه نظير عدم عرقلة ملكية الأرض المملوكة له بالأوراق المصطنعة حوزتهم، وأنهم اتفقوا على تقسيم ذلك المبلغ المالي الذي سيحصلون عليه من المُبلغ فيما بينهم.