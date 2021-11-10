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إدراج 5 متهمين ب"داعش الزاوية الحمراء " على قوائم الكيانات الإرهابية

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إدراج 5 متهمين ب"داعش الزاوية الحمراء " على قوائم الكيانات الإرهابية إدراج 5 متهمين ب"داعش الزاوية الحمراء " على قوائم الكيانات الإرهابية

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأربعاء ،بإدراج 5 متهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، بعد أن أصدرت ضدهم حكما بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة أخر بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة متهمه بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الزاوية الحمراء».

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسّسوا جماعة إرهابية تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة.

المصرى اليوم

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