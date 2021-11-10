بعد خظر إستيراد قطع الغيار ..مفاجأة لاصحاب التوك توك

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قال اللواء أحمد هشام الخبير المرورى تعليقا على قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، إن هذا قرار صائب لأن أعداد التوتوك وصلت إلى مرحلة عدم السيطرة في الشارع المصري، فضلا عما تسببه من كثافات مرورية وحوادث مرورية وحوادث سرقة بالإكره وحوادث جنائية وإرهابية.

أضاف اللواء هشام أن التوك توك مستمر بشرط الالتزام بالتعليمات المستديمة لخطوط السير وأن قطع غيار التوك توك يتم تصنيعها محليا ما عدا القطع الأساسية التي تم حظر استيرادها من الخارج وأن مصر لديها قطع غيار أساسية مركونة في مصر تم استيرادها وتخزينها كما أن هناك مصانع في العاشر من رمضان تقوم بالتصنيع.

أكد اللواء أحمد هشام أن القطع الأساسية التي تم وقف استيرادها ستجعل صاحب المركبة يلجا لعملية التخريد أو الإحلال بسيارة فان بديلا للتوك توك.

كما أنه سيتم تفعيل القرار الوزارى للمحافظين بالترخيص للتوك توك بشرط السير في المناطق الضيقة وعدم الخرج للرئيسية وستتم مصادرة أي توك توك يسير بالشوارع الرئيسية.