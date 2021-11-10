بدء احتفالات مار جرجس بجبل الرزيقات وسط إجراءات أمنية مشددة غرب الأقصر

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شهد دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بدء الاحتفالات، اليوم بذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، وفتح البايكات للبائعين من الأقباط والمسلمين، وانتشرت سرادقات بيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة .

دير مار جرجس يستقبل زواره

وأكد أصحاب البايكات داخل منطقة دير مارجرجس بالرزيقات، أن موسم احتفالات الدير بجانب كونه موسم بركات وخيرات وطقوس دينية، إلا أنه موسم رزق ويقوم الجميع بالبيع والشراء خلال تلك الأيام .

دير مار جرجس يستقبل زواره

ومن جانبه أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، إنه بناء على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة المشرفة على احتفالات الدير، تقتصر احتفالات الدير لهذا العام 2021 م، على الزيارة فقط من الساعة السادسة صباحاً حتي الساعة العاشرة مساءاً، مع وجود محلات لبيع الكتاب والمستلزمات الدينية والملابس وغيرها داخل أسوار الدير .

وأكد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، على عدم وجود إي مبيت أو خيام للزوار داخل أوخارج الدير نهائياً طوال فترة الأحتفال، حيث أنه ستعقد قداسات يومية تبدأ من الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال فترة الأحتفال، والتي تبدأ في 10 نوفمبر وتنتهي 16 نوفمبر 2021 المقبل، مطالباً جميع الزوار بمراعاة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة (ماسك الوجه) ومراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان .

وأكد الأنبا مرقس المشرف البابوي للدير، على ضرورة امتناع الأشخاص عن زيارة الدير ومزاراته، في حالة معاناتهم من ارتفاع ولو طفيف في درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية أخرى، وذلك لمكافحة العدوى بفيروس كورونا في ظل تلك الظروف الحالية بالبلاد .

فيما شددت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، على التأمين الكامل، والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير «مارجرجس» بجبل الرزيقات والتى ستقام اليوم الأربعاء 10 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر المقبل في قلب الدير بمشاركة المئات من الأقباط بالأقصر ومحافظات مصر المختلفة.

ووضعت مديرية أمن الأقصر خطتها المتكاملة لتأمين أحتفالات مولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات، بالتنسيق بين كل من اللواء ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، واللواء مجدي لطفي مدير مباحث المديرية، والعميد إكرامي خيري الدين مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والمقدم عبدالعزيز نايف مأمور مركز شرطة أرمنت، والرائد محمد ماهر نائب مأمور المركز، والمقدم أحمد المراغي رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت.