الانتهاء من المسح الطبي لمكافحة أمراض الالتهاب الكبدي بإدارات ومستشفيات قنا

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أجرت إدارة الفيروسات الكبدية التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بقنا، المسح الطبي الدوري، وتدريب كافة منسقي مكافحة الفيروسات الكبدية بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية على مستوي المحافظة على كيفية التعامل مع حالات الوخز المهني واستخدام السرنجات الآمنة، بهدف مكافحة أمراض الالتهاب الكبدي بصفته أحد أشهر الأمراض المعدية .

ومن جانبه أوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه تم خلال الشهر الماضي تطعيم 47 فرد من العاملين بالفريق الطبي بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية ضد التهاب الكبدي الفيروسى B، وكذا تطعيم 125 شخصا من المخالطين، فضلا عن تطعيم 276 مريض غسيل كلوى ضد التهاب الكبدي الفيروسى B بالمستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة، بالإضافة إلى تحصين عدد 40 مولود للأمهات المصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسي B فور ولادتهم، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وإجراء مجموعة من التحاليل اللازمة للكشف عن الالتهاب الكبدي الفيروسى B ،وفيروس نقص المناعة المكتسبة لعدد 819 مريض بالأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية، وعليه تم اكتشاف عدد 4 حالات مصابه بفيروس B، وتم تحويلهم لمراكز العلاج، وذلك في إطار جهود الدولة للوقاية من الفيروسات الكبدية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع مرضى الالتهاب الكبدي والمخالطين لهم ،والفرق الطبية الأكثر عرضه لأمراض الدم ومشتقاته بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة .