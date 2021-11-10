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"الاستئناف الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد "النفيعي"

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"الاستئناف الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد "النفيعي" "الاستئناف الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد "النفيعي"
في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة فيه غيابيًا وذلك وفق ما نصّت عليه المادة 57

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيّب المتهم عماد مصلع معيض النفيعي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 21/ 3/ 1443هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 19/ 4/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا.

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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