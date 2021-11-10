«ياالدفع لا الحبس»: طبيبة تطالب طليقها ب51 الف جنيه متجمد نفقة

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أقامت طبيبة دعوى «ياالدفع لا الحبس»أمام محكمة الأسرة، ضد طليقها، موظف في إحدى الشركات الخاصة، عن متجمد نفقة طفليها، مبلغ قدره 51 الف جنيه، وقالت المدعية في دعواها انها منذ إنفصالهما يرفض الإنفاق على طفليه أو تلبيه متطلباتهما .

نظرت المحكمة الدعوى، وقالت الطبيبة إنها انفصلت عن زوجها منذ عاما، بسبب سوء معاملتها، وعدم تقديرها واعتياده إهانتها أمام طفليها وأقاربها ،ومنذ ذات التاريخ يرفض الإنفاق على طفليه، ويتجاهلمها تماما .، موضحة بان طليقها يعمل في إحدى الشركات الخاصة، ويتقاضى راتبا مرتفعا و، قبل طلاقهما كان يلبى طلبات طفليه، واندهشت من سوء معاملتهما بعد الانفصال فكانت تعتقد على حد قولها بان طلاقهما لايؤثر على علاقته بطفليه .

وتابعت المدعية إنها تزوجت منذ 6 سنوات «زواج صالونات» من موظف، بعد فترة خطوبة دامت 3 أشهر، وإكتشفت ان أسلوب زوجها في التعامل معها غير مناسب، حاولت تعديله وإصلاحه دون جدوى، وأنجبت منه طفلين «4 سنوات» وعام ونصف، وتحملت المشاكل التي كانت بينها من أجل تربية طفليها حياة مستقرة، لكن زوجها جعل الحياة بينهما مستحيله لتطاوله عليها بأبشع الألفاظ والاعتداء عليها بالضرب وإحداث اصاباتها على حد قولها، ولم يرحم صرخات طفليه، فطلبت منه الطلاق إلا انه رفض، أقامت دعوى امام محكمة الأسرة و، التي قضت بتطليقها، بعد أن قدمت للمحكمة محضر حررته ضده يفيد اعتدائه عليها بالضرب واصاباتها، إضافة إلى استماع المحكمة لشهود العيان من الجيران الذين أكدوا صحة كلامها .