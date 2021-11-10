مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادثي سير منفصلين بسوهاج

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لقى 5 أشخاص من بينهم 4 من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 2 آخرين بإصابات وجروح وكسور متفرقة، اليوم الأؤبعاء، في حادثى سير منفصلين بدائرة مركزى البلينا وسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، وقوع حادث تصادم ووجود متوفـين ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي عند الكيلو 80 بدائرة مركز البلينا، حيث اصطدمت سيارة «ملاكي» قيادة محمد. ف «40 سنة- عامل» ويقيم بدائرة مركز قنا، بسيارة نقل بمقطورة من الخلف على إثر إختلال عجلة القيادة في يده، ونتج عن الحادث مصرع زوجة قائد السيارة الملاكى «35 سنة – ربة منزل»، ووالدتها «60 سنة – ربة منزل»، ونجلتيها «11 سنة و10 سنوات»، وإصابة قائد السيارة الملاكى، ونجلته «17 سنة – طالبة» بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفي المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وفى مركز سوهاج، تبلغ بوقوع حادث تصادم ومتوفـي بمصنع شركة للزيوت والمنظفات بدائرة المركز، حيث أنه أثناء سير سيارة «نقل» قيادة هانى. م «32 سنة- سائق» ويقيم بالشرقية داخل المصنع إختلت عجلة القيادة في يده وإصطدم بالمدعو ناصر. ع «45 سنة- محاسب بذات الشركة» ويقيم بدائرة المركز، مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي، وقرر قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.