مهرجان شرم الشيخ للمسرح يحتفل بتوقيع كتاب «مسرح ابراهيم الحسينى»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ندوة وحفل توقيع كتاب«مسرح ابراهيم الحسينى التيمات والبنى الدرامية» إعداد وتحرير دكتور طارق عمار ودكتور محمود سعيد، خلال فعاليات الدورة السادسة، وقدم حفل التوقيع الدكتور مصطفي سليم، وذلك بحضور الدكتور عمرو دوارة، والدكتورة ايمان عز الدين، والدكتور مدحت الكاشف والدكتور ابو الحسن سلام والدكتور جمال ياقوت.

وبدأت الندوة بكلمة للدكتور مصطفي سليم والذى أشاد بالكاتب ابراهيم الحسينى ووصفه بأنه واحدا من الكتاب المسرحيين المرموقين ومن اهم كتاب المسرح على مستوى الوطن العربي موضحا أن الكتاب هو عبارة عن جولة في عالم كتابات ابراهيم الحسينى كتبت على يد مجموعة كبيرة من النقاد المسرحيين .

وذكر الدكتور طارق عمار اول لقاء جمعه بالكاتب ابراهيم الحسينى وكان عام ٢٠١٠ عندما قدم عرض مسرحى بعنوان «ثمن القمر» وكان ضمن عروض المهرجان الختامى لفرق الأقاليم وكتب ابراهيم الحسينى عنه مقالة لاذعة، وعلى الرغم من ذلك لم تغضبه ومنذ هذا الموقف اصبحوا اصدقاء رحلة طويلة.

حفل توقيع كتاب «مسرح ابراهيم الحسينى»

وأشار عمار إلى بعض السمات الخاصة بكتابات ابراهيم الحسينى، ومنها أن الكتابة عند ابراهيم الحسينى صارمه، كما أنها تطرح قضايا شديدة الأهمية كما أنها تكتب بوعى شديد وبحث دقيق ومثال على ذلك مسرحية «جنة الحشاشين» التي ألقت الضوء على تجذر الإرهاب في المنطقة منذ التاريخ الإسلامى ،والنص يشمل عدة تحذيرات هامة عن خطر الإرهاب في المنطقة، كما أشاد عمار بلغته في الكتابة المسرحية التي تحمل جرس موسيقي، ولغة شاعرية، كما يتميز الكاتب ابراهيم الحسينى بأن كتاباته تستهدف المثير من الفئات المختلفة.



من جانبه تحدث الكاتب إبراهيم الحسينى وقال أنه دائما يستفيد من كل الكتابات والمقالات التي تكتب عن مسرحه، سواء التحليلة أو النقدية، ثم انتقل للحديث عن بعض التيمات الخاصة في كتاباته وهى تيمة الخوف والتى كتب عنها عدة مقالات مختلفة تفيد بأن فكرة الخوف تهيمن على الكاتب، كما تحدث عن بدايته فقد تخرج من كلية العلوم وتقدم إلى المعهد العالى للفنون المسرحية والمعهد العالى للسينما وقبل من المعهدين إلا أنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليبدأ رحلته في الكتابة التي شغف بها، كما أنه عمل في أكثر من جهة مسرحية منها المسرح القومى وصندق التنمية الثقافية وأخيرا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح خلال كلمته تأثره بنشأته التي جعلته أكثر شغفا بالمسرح وعلى الرغم من أنه خريج كلية العلوم إلا أنه استفاد بشكل كبير من دراسته التي جعلته أكثر منطقية وموضوعية في كتاباته، موضحا أن رجل المسرح يتميز بوعى شديد ولديه معرفه في جميع المجالات المختلفة .