«سياحة النواب»: التطبيق الإلكتروني للمعالم السياحية فرصة لتسويقها عالمياً

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد الطيبى، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن مقترح إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع المعلومات السياحية عن مصر جيد ويساهم في الترويج للسياحة في مصر وزيادة عدد السائحين.

وأضاف النائب في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التطبيق الإلكترونى سيساهم في تلخيص المعالم السياحية في مصر، خاصة أن مصر بها تنوع سياحى يختلف في موسم الصيف والشتاء، حيث اننا لدينا سياحة علاجية وشاطئية واثار وغيرها من أنواع السياحة.

وأكد وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن مثل هذا التطبيق الالكترونى سيجعل السائح لديه معرفة بكل ما تمتلكه مصر من معالم سياحية في شتى أنحاء البلد.

وكان النائب محمود القط،عضو مجلس الشيوخ، أعلن عن تقدمه باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع المعلومات السياحية عن مصر، مشيرا إلى أن هذا التطبيق لن يكون دعاية عن المعالم السياحية في مصر فقط، وإنما يجب أن يشمل أسعار استرشادية عن كل ما يخص السياحة من أماكن إقامة، ومواصلات وغيرها من البيانات السعرية الهامة للسائح.

ولفت النائب في طلب الإحاطة أن هذا التطبيق حال إنشائه سيكون بمثابة تطبيق شامل، يختص بكافة ما يحتاجه السائح طوال رحلته، من أماكن سياحية، متاحف، وأسعار استرشادية، علاوة على وجود خط ساخن للتواصل مع وزارة السياحة بعينها حال وجود أية حالات طارئة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن العالم حاليا يشهد عودة ملحوظة للسياحة، خاصة بعد التوجه العالمي للتعايش مع جائحة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة بكافة مؤسساتها لاستقبال السائحين بإجراءات تتواكب مع المعايير الدولية.