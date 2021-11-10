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خالد مرتجي لعضو مجلس إدارة الأهلي: «تعيش وتتغلب مني»

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خالد مرتجي لعضو مجلس إدارة الأهلي: «تعيش وتتغلب مني» خالد مرتجي لعضو مجلس إدارة الأهلي: «تعيش وتتغلب مني»

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حرص خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الأربعاء 10-11-2021 على توجيه رسالة إلى زميله في مجلس إدارة القلعة الحمراء محمد الجارحي، بعد الجلسة التي جمعتهم مساء أمس في منزل الأخير.

ونشر خالد مرتجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لقائمة محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، والتي ستخوض انتخابات الأهلي المقبلة، تحت تعليق: «أمسية رائعة في منزل محمد الجارحي.. دايماً على حب الأهلي متجمعين وسيظل دائماً وأبداً #الأهلي_فوق_الجميع.. #فريقنا_واحد_هدفنا_واحد.. #قائمة_محمود_الخطيب».

وبعدها بدقائق قليلة نشر خالد مرتجي مجموعة صور أخرى تجمعه مع محمد الجارحي وهما يلعبان «بلياردو» معلقًا: «هارد لاك يا جارحي تعيش وتتغلب مني».

وتضم قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقرر إقامتها يوم 26 من نوفمبر الجارى كل من، العامري فاروق مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي لأمانة الصندوق، وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد سراج الدين - محمد الدماطي - مهند مجدي - محمد شوقي - محمد الغزاوي - حسام غالي، وتحت السن: محمد الجارحي - مي عاطف.

المصرى اليوم

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