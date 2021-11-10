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وائل جمعة يؤكد جاهزية لمواجهة أنجولا للتأهل لجولة الحسم بتصفيات المونديال

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وائل جمعة يؤكد جاهزية المنتخب لمواجهة أنجولا للتأهل لجولة الحسم بتصفيات المونديال وائل جمعة يؤكد جاهزية لمواجهة أنجولا للتأهل لجولة الحسم بتصفيات المونديال

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أكد وائل جمعة، مدير الكرة بمنتخب ، على جاهزية كل العناصر مواجهة انجولا الجمعة في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وأضاف أن الفريق لديه الإصرار على مواصلة الانتصارات في التصفيات للقبض على الصدارة والتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

وفازت مصر في أول مباراتين رسميتين تحت قيادة المدرب الجديد كارلوس كيروش، على ليبيا ذهابا وإيابا، وستلعب مع أنجولا يوم الجمعة، ثم تستضيف الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.
وتبدو مصر على أعتاب بلوغ الدور الحاسم من التصفيات، حيث تتصدر المجموعة السادسة برصيد عشر نقاط وبفارق أربع نقاط عن ليبيا وست نقاط عن الجابون، ولدى أنجولا ثلاث نقاط.

وقال جمعة: «صفوف اكتملت بانضمام محمد صلاح ومحمد النني والمشاركة في تدريبين مع الفريق، لدينا الإصرار على مواصلة الفوز».

وأضاف: «كيروش طالب اللاعبين بالتركيز الشديد في المرحلة الحالية ومواصلة الانتصارات والحفاظ على تصدر المجموعة لتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل إلى نهائيات في قطر».

وتتأهل عشرة منتخبات إلى الدور الحاسم للتصفيات، وتسحب قرعة وتقام مواجهات ثنائية يتأهل الفائز بها إلى كأس العالم.

المصرى اليوم

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