أخبار عاجلة

باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
تعليق مثير من خالد الغندور على السخرية من إمام عاشور -
جامعة عين شمس تنظم دورة عن إدارة المخلفات بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية -
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بدء محاكمة 22 متهما بـ «داعش العمرانية»

Print
بدء محاكمة 22 متهما بـ «داعش العمرانية» بدء محاكمة 22 متهما بـ «داعش العمرانية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019 تولّوا قيادة جماعة إرهابية والشروع في قتل ضابط وفرد شرطة وتخريب ممتلكات عامة «سيارات شرطة».

ووجّهت النيابة للمتهمين الأول والثاني الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقتها وحيازة أسلحة نارية «بنادق ومسدسات خرطوش».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات

باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات

محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش

محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش

التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق

التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق

مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش

مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش