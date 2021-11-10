مكتبة الاسكندرية تناقش «الاقتصاد الأخضر» الإثنين

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تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية، محاضرة افتراضية بعنوان «الاقتصاد الأخضر: المفهوم والممارسات»، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021، الساعة الواحدة ظهرَّا.

يلقى المحاضرة الأستاذ الدكتور محمد عبدربه؛ أستاذ الاقتصاد البيئي ورئيس مركز الإسكندرية للتأقلم مع التغيرات المناخية بجامعة الإسكندرية، والدكتور حسين أباظة؛ مستشار وزيرة البيئة المصرية، وخبير الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

تهدف المحاضرة إلى مناقشة الاقتصاد الأخضر ودوره في دعم منظومة التنمية المستدامة مع التركيز على أهمية الاقتصاد الأخضر للبلدان النامية. وتتناول المحاضرة بالشرح والتفصيل مفهوم الاقتصاد الأخضر، واللاعبين الرئيسيين في صنع الاقتصاد الأخضر، ودور الاقتصاد الأخضر في الاستدامة البيئية وأهميته للبلدان النامية، ودور الأكاديميين في دعم الاقتصاد الأخضر، مع التركيز بشكل خاص على دور العلماء الشباب في هذا الصدد. كما سيتم عرض تطبيقات ونماذج عن أفضل الممارسات في تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر.