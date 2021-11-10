المصري يصرف مقدمات العقود لاحتواء غضب اللاعبين

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يواصل فريق المصري، تحضيراتة لمواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، يوم 19 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب.

وقرر حسن نصر مدرب حراس مرمى الفريق البورسعيدي تصعيد الحارس الشاب أحمد عبدالرسول للفريق الأول، في إطار سياسته لمنح اللاعبين الصغار الفرصة مبكرا، ويبحث الجهاز الفنى بقيادة معين الشعبانى المدير الفنى خوض الفريق مباراة ودية لتجربة خطة مواجهة بيراميدز وإستغلال المباراة لعلاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبين مؤخرا لتجنب تكرارها.

ويحتل المصري المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات أمام غزل المحلة، وسموحة وفيوتشر، وحصل لاعبو الفريق على وعد بصرف نسبة الـ 25% من مقدم عقود لاعبي فريق المصري، خلال الساعات المقبلة لاحتواء اللاعبين بسبب حالة الغضب التي انتابتهم بعد تأخر الحصول على مستحقاتهم منذ بداية الموسم.