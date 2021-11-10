أبرزهم زيدان.. 5 مدربين كبار عاطلون عن العمل

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من الواضح أن الوقت الذي قضاه مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير في النادي قد انتهى بعد سلسلة من النتائج المُخيبة للآمال، كان هناك نقاش حاد حول من يمكن أن يحل محله إذا رحل عن صفوف الفريق.

أنطونيو كونتي خارج السباق الآن، بعد أن وقع مع توتنهام هوتسبر، في الوقت الحالي، لا يوجد الكثير من المديرين العالميين العاطلين عن العمل في الوقت الحالي.

لذا، ليس مانشستر يونايتد فقط، أي نادٍ من النخبة يبحث عن مدرب كبير الآن سيواجه صعوبة في القيام بذلك.

ونلقي في هذه المساحة نظرة على خمسة مدربين كبار تحولوا إلى عاطلين عن العمل:

5- نونو إسبيريتو سانتو

من المؤكد أن وقت نونو إسبيريتو سانتو في توتنهام هوتسبر لم يسير وفقًا للخطة. أقيل البرتغالي بعد أربعة أشهر فقط من تدريب النادي.

في حين أن كرة القدم التي قدمها توتنهام لم تكن ممتعة للمشاهدة تحت قيادة سانتو، فمن الصعب إلقاء اللوم عليه بسبب عيوب توتنهام هوتسبير. لم يكن المدرب البالغ من العمر 47 عامًا هو الخيار الأول المفضل للنادي، لذلك يتعين على توتنهام تحمل مسؤولية تحديد موعد سيئ في المقام الأول.

قاد سانتو ولفرهامبتون واندررز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. احتل الذئاب المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مرتين تحت قيادته. يفضل البرتغالي لعب كرة قدم منظمة ومنضبطة. بينما حقق نجاحًا هائلاً مع ولفرهامبتون وهو يلعب بهذه الطريقة، إلا أنه لن يتم استقباله جيدًا من قبل جماهير توتنهام، حيث رحل في الأيام القليلة الماضية وجاء بدلاً منه المدرب الإيطالي الشهير أنطونيو كونتي.

4- إرنستو فالفيردي

مثل نونو إسبيريتو سانتو، لا يُعرف إرنستو فالفيردي بجاذبيته. اعتبر فالفيردي خيارًا آمنًا عندما عينه برشلونة كمدير فني للفريق في 2017. كان لديه حذاء كبير ليحل محل لويس إنريكي المحبوب على مقاعد بدلاء برشلونة. بدأت حالة البلوجرانا المالية في التدهور في هذه المرحلة، وبدأت تظهر تصدعات في هيكل النادي.

ومع ذلك، فاز فالفيردي بلقبين في الدوري الإسباني مع برشلونة. ومع ذلك، سيتذكر المشجعون بمرارة فترة عمله بسبب الخسائر المذهلة أمام روما وليفربول في دوري أبطال أوروبا. في كلتا المرتين، كان برشلونة مسيطرًا، فقط لتبديد تقدم كبير في مباراة الذهاب بعيدًا عن أرضه.

في نهاية المطاف، تمت إقالته من برشلونة في عام 2020 من قبل النادي، واستبدله بكيكي سيتين.

3- لوسيان فافر

مثل سانتو وفالفيردي، لوسيان فافر ليس لدى كاريزما. ومع ذلك، فهو أحد المديرين الأكثر خبرة المتاحين في السوق في الوقت الحالي.

كان فافر على وشك التعاقد مع كريستال بالاس هذا الصيف، لكن هذه الخطوة لم تتحقق في النهاية. يشتهر السويسري بقدرته على إخراج أفضل ما في فريقه. كان أداء فريقا بوروسيا مونشنجلادباخ ونيس أعلى من التوقعات، لذلك لم يكن مفاجئًا أن نرى بروسيا دورتموند يعينه في 2018.

مع عمالقة البوندسليجا، فاز المدرب البالغ من العمر 64 عامًا بكأس الدوري الألماني. ومع ذلك، سيتم تذكر وقته بشكل أفضل على أنه الفترة التي لعبت فيها المواهب الشابة والمثيرة كرة قدم جذابة. ازدهرت أمثال جادون سانشو وإيرلينج براوت هالاند وجيوفاني رينا جميعًا تحت قيادته.

تم إقالة فافر، رغم ذلك، بعد الأداء السيئ وتراجع النتائج في ديسمبر من العام الماضي.

2- باولو فونسيكا

كان باولو فونسيكا قريب من تولي منصب المدير الفني لتوتنهام هوتسبر هذا الصيف، قبل التعاقد مع نونو إسبيريتو سانتو.

من الواضح أن فونسيكا حريص على العودة إلى التدريب في أقرب وقت ممكن. صنع البرتغالي اسمه كمدرب شاب موهوب خلال الفترة التي قضاها مع شاختار دونيتسك. عيّنه روما كمدرب لهم في 2019، وقاده إلى المركز الخامس في الدوري في موسمه الأول.

احتل روما المركز السابع في موسمه التالي، ووصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي. يلعب فونسيكا كرة قدم جذابة، وقد ارتبط بالفعل ببعض الوظائف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مغادرة إيطاليا.

1- زين الدين زيدان

يمكن القول إن زين الدين زيدان هو المدرب العالمي الوحيد الذي لا يعمل في الوقت الحالي.

زيدان، لاعب عالمي المستوى خلال أيام لعبه، انتقل بشكل مُريح إلى حد ما إلى مدرب من الطراز العالمي. قضى الفرنسي فترتين كمدرب لريال مدريد. قادهم إلى دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وفاز أيضًا بالدوري مرتين.

لا يزال زيدان مرتبطًا بمانشستر يونايتد. كان مرتبطًا بشدة بعد إقالة جوزيه مورينيو. يطالب المشجعون بإقالة أولي جونار سولشاير. مع خروج أنطونيو كونتي من القائمة، أصبح زيدان خيارًا مغريًا. ومع ذلك، فقد قيل أن الفرنسي ينتظر فرصة تدريب منتخب فرنسا.