طلب إحاطة بالبرلمان بسبب تأخر افتتاح مستشفي الكبد بـ«الشرقية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب، حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتنمية المحلية ومحافظة الشرقية، بسبب تأخر افتتاح مستشفى الكبد بمدينة «ههيا.»

وقال «عبدالعزيز» في طلب الإحاطة، إن مستشفى الكبد في «ههيا» يتم العمل به منذ ما يزيد على الـ ١٥ عام ولا يوجد سبب واضح لهذا التأخير في افتتاح هذا الصرح لخدمة أبناء المركز بل والمحافظة بأسرها .

وأشار إلى أنه يوجد بطء شديد في التنفيذ فضلا عن التعثرات التي تحدث دائما بين الشركة المنفذة وجهات التمويل التي لا يتحمل نتائجها سوى المواطن فهو المتضرر الوحيد من عدم دخول المركز للخدمة حتى الآن.

وطالب النائب، الحكومة بالكشف عن أسباب عدم دخول المستشفى للخدمة حتى الآن، وسبب تأخر التسليم من قبل الشركة المنفذة وعدم إمداد المركز بالمعدات اللازمة حتى تاريخه، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة والعرض على المجلس بالتقرير اللازم.

كما تقدم النائب باقتراح برغبة، لرئيس مجلس الوزراء ووزير الرى وزير التنمية المحلية ووزير التخطيط ووزير البيئة بشأن تغطية مصرف ام الشوك من المطاوعة، مرورا بشرشيمة والسكاكرة، نظرا للوضع البيئي المتردي الذي يعاني منه المصرف.

وأضاف أن تلك المصارف أصبحت مرتع لإلقاء المخلفات والقمامة، بهذا الجزء من المصرف والخطورة الصحية والبيئية التي يمثلها ومروره داخل كتلة سكنية كبيرة بثلاث قرى على التوالي قرية المطاوعة قرية شرشيمة قرية السكاكرة فضلا عما يمثلة من خطورة على حياة الافراد وخاصة الأطفال فالذى يسقط به مفقود ونسبة التلوث به عالية جدا.