عمرو عبدالجليل بـ«لوك» جرىء بفيلم «مربع برمودة» (صور)

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انتهى النجم عمرو عبدالجليل من تصوير أخر مشاهد فيلمه «مربع برمودة»، وكشف عن «لوك » الشخصية التي يجسدها من خلاله في مجموعة صور وفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وقرر الاستغناء عن جزء من شعره من أجل كاركتر حبشي الذي يجسده ضمن الأحداث.

وأكد «عبدالجليل»: «الفيلم كوميدي وملىء بالمواقف، وهي المرة الأولى التي أشارك فيها التمثيل أمام هنا شيحة وروجينا ومصطفى خاطر وكذلك أول تعاون بيني والمخرج طارق رفعت، وانا مستمتع جدًا بالكواليس، والعمل كذلك مع السيناريست هشام هلال للمرة الثانية، بعدما قدمنا معًا كازبلانكا الجزء الأول».

وتابع: «أتمنى التعاون مع المخرج خالد يوسف، قدمني جيدًا، وكان سبب في نجاحي وانطلاقي، وأصور حاليًا عدد كبير من الأفلام من بينها، تحت تهديد السلاح، وفيلم تجاري، وأشارك كضيف شرف في فيلم السرب، وفيلم X».

«مربع برمودة» تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، وترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ليدخلوا في سلسلة من الاحداث الكوميدية.