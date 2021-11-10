قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

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اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية في محافظة الخليل إن جنود الاحتلال داهموا بلدة دورا، واعتقلوا الأسيرين المُحررين، غسان عمرو، وأيوب العواودة، وفتشوا عددًا من منازل المواطنين.

وفي المحافظة ذاتها، داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار، واعتقلت الأسير المحرر محمود ابو ورده، وفتشت منزل شقيقه أمجد.

وفي محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من قرية بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله، وهما أحمد محمد خميس (23 عاما)، ومحمد سليمان (29 عاما).

واقتحم جنود الاحتلال منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة واعتقلوا أربعة من عائلة واحدة وهم سلامة فتحي مطرية، وكمال سمير مطرية، وإبراهيم جميل مطرية، ورائد محمد مطرية.