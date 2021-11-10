في تصعيد جديد.. الكويت تعلن إيقاف جميع تأشيرات المواطنين اللبنانيين

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نقلت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية مطلعة، إن وزارة الداخلية الكويتية، قررت إيقاف جميع أنواع التأشيرات للمواطنين اللبنانين حتى إشعار آخر، في ظل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول بمجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت «القبس»: «إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل)».

وكانت الكويت استدعت سفيرها في لبنان على غرار دولتي السعودية والبحرين، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، التي اُعتبرت «مسيئة» لكل من السعودية والإمارات.

وكانت الكويت استدعت منذ أكثر من أسبوع القائم بالأعمال اللبناني لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

وأدانت بشدة تصريحات «قرداحي» ضد السعودية والإمارات، واستدعت القائم بالأعمال لديها، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

وأعربت الخارجية الكويتية في بيان، رفضها التصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه السعودية والإمارات، والتي اتهم فيها البلدان بـ«اتهامات باطلة، تناقض الدور الكبير الذي يقومان به، في دعم اليمن، وشعبه».

وأضاف البيان أن تصريحات «قرداحي»: «لا تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع».

ومن قبلها، أعلنت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في بيروت، وأمهلت السفير اللبناني لدى الرياض 48 ساعة لمغادرة البلاد، وحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، قررت المملكة أيضًا وقف دخول كافة الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

قالت الخارجية السعودية إن القرارات تأتي بسبب «التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني»، معتبرة أنها «تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها».

في حين أرجعت السعودية قرارها بوقف دخول الواردات اللبنانية «إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة»، إضافة إلى عدم التعاون في تسليم مطلوبين بموجب اتفاق الرياض للتعاون القضائي.

وفي وقت سابق، قال قرداحي: «أنا لم اخطئ في حق أحد. فلماذا اعتذر وأنا كنت واضحًا في كلامي ولم أتهجم على أحد. وعندما سألوني عن مواقفي خلال المقابلة، قلت أنا ضد الحرب العبثية وضد أي حرب بين الأخوة العرب والحرب في اليمن أصبحت عبثية والكثير من الإخوان في الخليج يعتبرونها كذلك (...) فهذه الحرب مكلفة ماديًا واقتصاديًا وبشريًا ولم أقل إنني مع الحوثيين أو مع السعوديين أو ضدهم»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الخميس.

ويوم الخميس الماضي قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان مقتضب عبر تويتر: «تصريحات الوزير قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، ومواقف أي طرف لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس».