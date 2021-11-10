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استهدفت مسؤولًا فقتلت جده وشقيقه.. تركيا تقتل 3 مدنيين أكراد شمال سوريا "صور"

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قصفت سيارتهم بطائرة مُسيّرة

استهدفت مسؤولًا فقتلت جده وشقيقه.. تركيا تقتل 3 مدنيين أكراد شمال سوريا

اتهمت القوات الكردية، اليوم الأربعاء، تركيا بقتل ثلاثة مدنيين في هجوم بطائرة مُسيّرة استهدفت سيارة في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرتها في شمال شرق سوريا.

وذكرت الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا أن "الدولة التركية وعبر طائرة مسيّرة استهدفت حياً مدنياً في قامشلو، وأسفر القصف عن مقتل ثلاثة مدنيين من عائلة كلو الوطنية، بينهم الجد يوسف كلو 82 عامًا"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ودعت الإدارة إلى مَسِيرة في القامشلي؛ للتنديد بتركيا بالتوازي مع تشييع الضحايا.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الهجوم استهدف مسؤولًا من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لم يكن موجودًا في السيارة، وأن جده وأحد أخوته وشخصًا آخر قُتِلوا.

استهدفت مسؤولًا فقتلت جده وشقيقه.. تركيا تقتل 3 مدنيين أكراد شمال سوريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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