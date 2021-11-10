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نائب: المنتدى الاستخباراتي تجمع فريد من نوعه لحماية الأمن العربي

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نائب: المنتدى الاستخباراتي تجمع فريد من نوعه لحماية الأمن العربي نائب: المنتدى الاستخباراتي تجمع فريد من نوعه لحماية الأمن العربي

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وصف النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، المنتدى العربي الاستخباراتي، بإنه تجمع فريد من نوعه، وهي المرة الأولى التي يعقد مثل هذا المنتدى بالمنطقة، لحماية الأمن القومي العربي، وتعزيز التعاون الاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب، الذي يهدد الأمن العربي.

وأشاد النائب باستضافة القاهرة، لهذا الاجتماع الاستثنائي لرؤساء المنتدى العربي الاستخباري، بحضور رؤساء أجهزة المخابرات العربية، مؤيداً كلمة الرئيس عبدالفتاح في المنتدي عبر لفيديو كونفرانس، والرسائل الذي بعثها لكافة الدول والتي كانت أبرزها أن لم ولن تألوا أي جهد في مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، والتي تؤكد على حماية مقدرات شعوب المنطقة ومواجهة كافة الأزمات المحتملة،

وأكد مهني، في بيان أصدره اليوم، أن الأجهزة الأمنية المصرية تقوم بجهود كبيرة لحماية الأمن القومي المصرى والعربي داخليا وخارجيا، وأن انعقاد الاجتماع الاستثنائي لرؤساء أجهزة الاستخبارات العربية في القاهرة له دلالة على خطورة القضايا التي تشهدها المنطقة حالياً، وأبرزها ملف الإرهاب ومكافحته التي باتت حتمية على كل الدول لمكافحته، واستشهد الرئيس السيسي بما حدث في مصر قائلًا: «أنظر لموضوع مكافحة الإرهاب إلى ما فعلته مصر خلال الـ5 سنوات السابقة من تطوير وتنمية وهذا أساسي في مكافحة الإرهاب».

المصرى اليوم

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