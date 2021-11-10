تحذيرات بسقوط أمطار على مدن جنوب البحر الأحمر

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تلقت إدراة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، إخطارا، بشأن توقعات بهطول أمطار ما بين الخفيفة وتصل إلى متوسطة الشدة على مدن جنوب المحافظة، كما أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إنه بداية من يوم الجمعة المقبل متوقع سقوط أمطار على جنوب مدينة مرسي علم ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة وكافة الجهات المعنيه باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخى الحذر واتخاذ الاجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمة في هذا الشأن لتجنب الاضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار.