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سميحة أيوب لـ«المصري اليوم» : نحتاج أعمالا فنية مثل الستينيات تعوّد العين على المنظر الجميل ()

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سميحة أيوب لـ«المصري اليوم» : نحتاج أعمالا فنية مثل الستينيات تعوّد العين على المنظر الجميل (فيديو) سميحة أيوب لـ«المصري اليوم» : نحتاج أعمالا فنية مثل الستينيات تعوّد العين على المنظر الجميل ()

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تحدثت الفنانة القديرة سميحة أيوب: «عايزة أرى كل شيء عظيم في الفن، مثل أيام الستينيات، وأتمنى أرى أعمالا تناقش قضايا مصيرية، في نفس الوقت في إطار إبداعي شديد الإبداع وإطار فني وجمالي علشان نخلي العين تتعود على المنظر الجميل».


وانتقدت سميحة أيوب مقولة «نترجم الواقع ونقدمه كماهو»،التي تتردد لدى بعض صناع الأعمال الفنية، وقالت: «مش نترجم الواقع لكن نجمل الواقع».


وحول مواصفات النجم الحقيقي أوضحت الفنانة القديرة سميحة أيوب لـ«المصري اليوم»: «المواصفات الفنية هي اللي بتتاخد وتيجي لوحدها، لكن مفيش خط بتمشي عليه تقولي ده هيبقى نجم أو نجمة، لكن بيتعرف النجم من استقبال الجمهور ليه، أو هو بيقدم إيه».


وعن ألقاب النجوم لأنفسهم التي يلقبون بها علقت : «اللي عايز يسمي نفسه يسمي لكن في ثوابت للأمور».


وحول نوعية عدد الحلقات الدرامية الطويلة أو القصيرة التي تفضلها في تقديم الدراما أوضحت سميحة أيوب سميحة أيوب أنها تحب أي منها، لافتة إلى أنه من الممكن أن يكون مسلسل 100 حلقة وكل الناس تحبه، وممكن هذه الحلقات تختصر إلى 3 حلقات فقط، فهذا على حسب العمل نفسه.

يذكر أن الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح كرمت الفنانة القديرة سميحة أيوب، بإطلاق اسمها على الدورة الحالية، تقديرا لعطاءها ومشوارها المسرحي الكبير.

المصرى اليوم

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