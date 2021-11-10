النائب الأول لرئيس «البرلمان العربي»: بيان الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي انتصار دبلوماسي

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رحب النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان، بالبيان المشترك الصادر عن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، واصفا البيان بأنه إنتصار للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكاشف عن عمق العلاقات المصرية الأمريكية والتي قاربت على قرن من الزمان.

وثمن النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ما جاء في البيان من تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدين دعمه للامن المائي المصري، ودعوته لجميع الاطراف العودة إلى المفاوضات في قضية سد النهضة وفق بيان مجلس الأمن الاخير، وتحت رعاية الاتحاد الافريقي، كما ثمن أيضا الموقف الامريكي الداعم للإجراءات والجهود المصرية لمكافحة الارهاب والفكر المتطرف في المنطقة العربية والعالم

وأشاد رئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان، بحرص الجانب الأمريكي على توجية التحية للدولة المصريه لاطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستمرار الحوار بين الادارتين في هذا المجال واكد تفهم الامريكان للتطور الذي تشهده مصر في هذا المجال، مؤكدا أن البيان المشترك كشف عن عودة دور مصر الاقليمي والدولي في المنطقة العربية والعالم، كما يؤكد فشل كل المحاولات التي كانت تستهدف استعداء الادارة الامريكية الجديدة ضد الدوله المصرية

وحيا النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، الدبلوماسية المصرية بقيادة سامح شكري وزير الخارجية والتي خاضت حوار مثمرا على مدار الأيام الماضية، وشدد عابد ان موقف مصر الثابت الذي أعلنه مرارا وتكرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي برفضة وجود أي تدخلات اجنبيه في دول المنطقة وخاصة ليبيا واخراج المرتزقه منها ظهر واضحا في البيان المشترك مما يشير إلى نجاح مصر في حشد التاييد الدولي لاعادة ليبيا دوله مستقرة قوية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية

وكان الحوار الإستراتيجي قد إختتم أعماله في العاصمة الأمريكية وشنطن ببيان مشترك صدر فجر اليوم تضمن نتائج الإجتماع الذي ترأسة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الخارجية سامح شكري الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر خلال يومي 8 و9 نوفمبر 2021 في العاصمة واشنطن.