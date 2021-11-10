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تقاسيم شرقية تقدم عروضها في بيت السحيمي غدًا

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تقاسيم شرقية تقدم عروضها في بيت السحيمي غدًا تقاسيم شرقية تقدم عروضها في بيت السحيمي غدًا

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يقيم مركز إبداع بيت السحيمي «بشارع المعز»، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس المقبل (11 نوفمبر)، حفل غنائي جديد تقدمه فرقة «تقاسيم شرقيـة» قيادة الفنان محمد خيري.

وتقدم الفرقة، والتي تأسست عام 2017، نخبة من أروع الأغاني لكبار الفنانين (محمد عبدالوهاب، عبدالحليم حافظ وأم كلثوم)، كما تقدم أيضاً مجموعة من الأغاني المعاصرة للفنانين: (ماجدة الرومي، جوليا بطرس وعمرو دياب) .

تضم الفرقة مجموعة من الأصوات المتميزة بين أعمار 19 – 73 سنة، وقدمت عروضها في العديد من الأماكن الثقافية مثل قصر الأمير طاز وساقية الصاوي.

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