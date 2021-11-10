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وزيرة البيئة: التوجه نحو الزراعة المرنة والمستدامة أصبح حتميا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية

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وزيرة البيئة: التوجه نحو الزراعة المرنة والمستدامة أصبح حتميا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وزيرة البيئة: التوجه نحو الزراعة المرنة والمستدامة أصبح حتميا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تغير المناخ سيؤثر على بعض المحاصيل من خلال الأحداث المناخية القاسية وزيادة درجات الحرارة مما يؤثر على الدخل القومي لمصر، ولذا فقد قامت بإتخاذ عدد من الإجراءات منها رفع مستوي التمثيل في المجلس الوطني للتغيرات المناخية من الفنين إلى وزراء الزراعة والكهرباء والري والتخطيط والمالية، والذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء، كما تم إعداد الأستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام ٢٠٥٠ وتم إطلاقها الأسبوع الماضي حيث تركز الاستراتيجية على كيفية تنفيذ الزراعة المرنة للتغيرات المناخية .

وأضافت «فؤاد» خلال مشاركتها بالجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع حكومتي الصين والولايات المتحدة الأمريكية ومرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، أنه عند الحديث على المستوى الوطنى لابد من التركيز على كافة القطاعات بشكل متكامل، مشيرةً إلى وجود مركز متميز في وزارة الزراعة يركز على الزراعة المستدامة والمرنة .

وأوضحت أن هناك جزء من المشروعات التي تم تنفيذها في مصر يقوم بدعم المزراعين وصغار المزارعين، حيث حولت مصر المشكلة إلى فرصة وتم توفير فرص عمل للمزارعين وتم دمج المرأة في هذا القطاع، ونحتاج أن نفكر بشكل استراتيجي وفكر مؤسسي يركز على الزراعة المرنة مع التغيرات المناخية ودعم المجتمع المحلي نظراً لتاثيرات ذلك على الدخل القومي للدولة.

المصرى اليوم

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