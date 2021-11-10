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العراق يعثر على نفقين وورشة لتصنيع العبوات الناسفة لداعش في نينوى

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العراق يعثر على نفقين وورشة لتصنيع العبوات الناسفة لداعش في نينوى العراق يعثر على نفقين وورشة لتصنيع العبوات الناسفة لداعش في نينوى

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الأربعاء، العثور على نفقين وورشة لتصنيع العبوات الناسفة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.

وأفادت وكالة الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة (العراقية) ـ بأنه «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود أنفاق وأوكار تابعة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في جبال انوكيط (شيخ يونس)، تمكن فريق عمل مختص من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من العثور على نفقين وورشة لتصنيع العبوات الناسفة في محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد».

وأشار البيان إلى أن النفق الأول الذي تم العثور عليه يحتوي على ثلاثه كبسولات صواعق وكتيب وبعض الملابس ومخلفات الاغذية والاطعمة المستخدمة من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية«.

وأضاف أن «النفق الثاني يحتوي على ورشة وعدد متكاملة لتصنيع العبوات الناسفة مواد متنوعة تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، حيث تم ردم النفقين، ومازالت القوة المنفذة للواجب تواصل المسح الميداني في المناطق الجبلية، لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية في هذه المناطق».

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول «داعش» الإرهابي في كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

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