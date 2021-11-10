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مدرب أستراليا قبل مواجهة الخميس: سنضغط على من البداية

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مدرب أستراليا قبل مواجهة الخميس: سنضغط على السعودية من البداية مدرب أستراليا قبل مواجهة الخميس: سنضغط على من البداية

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قال جراهام أرنولد، مدرب أستراليا، إن فريقه سيحاول فرض الضغط على من صافرة البداية، في مباراة مرتقبة بتصفيات 2022 لكرة القدم، في سيدني.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد 4 مباريات، وتتقدم بثلاث نقاط على أستراليا، ويتأهل أول منتخبين في المجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

وأضاف أرنولد، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز قبل المواجهة في استاد وسترن سيدني، غدا الخميس: ندرك أن السعودية تمر بسلسلة نتائج إيجابية، ونعرف أيضا أنها لعبت خلال تلك الفترة الكثير من المباريات على أرضها.

وأضاف، لذا انتظر أن تكون عقليتنا مساء الغد هي فرض الضغط على المنافس والتأكد أننا سنبدأ بشكل سليم، وعدم منحه أي وقت للعب.

وتفتقد أستراليا، التي خسرت 2-1 أمام اليابان في سايتاما في الجولة الماضية، ثنائي الوسط توم روجيتش وآرون موي، لكنها ستحظى بدعم المشجعين لأول مرة على أرضها في أكثر من عامين.

ومع فرض قيود صارمة على دخول أستراليا منذ وقت مبكر من 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، التقى مجموعة من لاعبي فريق المدرب أرنولد من المحترفين في الخارج عائلاتهم هذا الأسبوع لأول مرة منذ أشهر.

وقال أرنولد السيطرة على (هذه المشاعر) هو شيء أعمل عليه بجدية. أعتقد أن أكبر طاقة يمكن أن يحصل عليها اللاعبون ستتعلق بمقابلة عائلاتهم.

المصرى اليوم

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