في مثل هذا اليوم.. الأهلي يُتوج بالنجمة الأفريقية الثامنة

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يتزامن العاشر من نوفمبر مع ذكرى تاريخية سعيدة لجماهير النادي الأهلي، إذ نجح فريق الكرة بالنادي في التتويج في ذلك اليوم من عام 2013 بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي.

وامتلأ ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر على بكرة أبيه في العاشر من نوفمبر من عام 2013 من قبل أنصار الأهلي للقاء الإياب بالدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وكان لقاء الذهاب قد حسمه التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، حيث سجل محمد أبوتريكة هدف التقدم من ضربة حرة مباشرة وتعادل أصحاب الأرض مع الثواني الأخيرة.

واستطاع نجوم الأهلي من حسم اللقب في ملعب المقاولون العرب بالفوز بهدفين نظيفين سجلهما محمد أبوتريكة في الشوط الأول وأحمد عبدالظاهر في الثاني.

وأدار المباراة الحكم الدولي الجامبي بكاري جاساما باقتدار.

وشهدت المباراة على وداع النجم محمد أبوتريكة لجماهير الأهلي كونها أخر مباراة خاضها في مصر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب ثم اتخاذ قرار الاعتزال.

وجاء تشكيل الأهلي في تلك المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: سيد معوض – محمد نجيب – وائل جمعة – شريف عبدالفضيل.

خط الوسط: أحمد فتحي – حسام عاشور – عبدالله السعيد – وليد سليمان – محمد أبوتريكة.

خط الهجوم: أحمد عبدالظاهر.