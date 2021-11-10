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تصدر منتخب مصر لكرة القدم مجموعته حتى الأن في التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2022 حيث لعب المنتخب المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 منها، على كلا من أنجولا وليبيا مبارتين، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام الجابون بنتيجة 1-1، ليصبح رصيد منتخب مصر 10 نقاط.

لمتابعة مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر وأنجولا يوم الجمعة 12 نوفمبر على ملعب استاد 11 نوفمبر، في تصفيات كأس العالم قطر 2020 اضغط هنا

مباراة مصر وأنجولا ستقام الجمعة القادمة، الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة على استاد 11 نوفمبر في أنجولا، ومن المقرر أن تكون قنوات اون تايم سبورت بنقل المباراة حصريًا.

بينما حل منتخب ليبيا في المركز الثاني بفوزين، وتعرضه للخسارة مبارتين، وذلك برصيد 6 نقاط، يليه متخب الجابون بفوز وحيد وتعادل وخسارتين، ثم منتخب أنجولا متذيلً المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد أن حقق فوز وحيد وثلاث خسائر.

ومن المتوقع ان يبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق- أحمد حجازي – أيمن أشرف – أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد النني.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمد شريف.

موقف فرق المجموعة السادسة:

يتبقى لكل فريق من المجموعة مبارتين، حيث يقابل منتخب مصر يوم الجمعة القادم منتخب انجولا على أرض الأخير، وفي نفس الجولة تلعب ليبيا والجابون، ثم تقام بعدها مباريات الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء القادم (16 نوفمبر)، حيث يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الجابوني في القاهرة، ويلعب المنتخب الليبي أمام المنتخب الأنجولي.

مباراة مصر وأنجولا ستقام الجمعة القادمة، الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة على استاد 11 نوفمبر في أنجولا، بينما ستقام المباراة الاخيرة بين مصر والجابون يوم الثلاثاء الساعة 3 عصراً على استاد برج العرب في الاسكندرية.