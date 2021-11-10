سفار السودان في أديس أبابا تطالب السودانيين المقيمين بإثيوبيا بالحيطة والحذر

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طلبت سفارة السودان بأديس أبابا من السودانيين المقيمين باثيوبيا أخذ الحيطة والحذر وحمل الأوراق الثبوتية عند الحركة والابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب السفر خارج أديس أبابا، وذلك في ظل ظروف إعلان حالة الطواريء بأثيوبيا منذ الثاني من نوفمبر الجاري ولمدة ستة أشهر.

وحذرت السفارة السودانية أفراد الجالية وأسرهم باتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة أديس أبابا طواعية عبر الخطوط الجوية التجارية المتاحة إذا لم تكن هناك ظروف حتمية تتطلب وجودهم في الوقت الراهن، مشيرة إلى تطورات الأوضاع باثيوبيا مؤخراً.

ولفتت السفارة السودانية بإثيوبيا إلى أن البعثة الدبلوماسية السودانية ستقوم بموافاة الجالية السودانية بتطورات الأوضاع والعمل على ضمان سلامة وأمن المواطنين السودانيين باثيوبيا.