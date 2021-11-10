ما قصتها؟..مجوهرات لـ ماري أنطوانيت بيعت بـ 8 ملايين دولار في مزاد علني بسويسرا

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باعت دار للمزادات في سويسرا اثنين من اكسسوارات اليد، التي كانت ترتديها الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت، وهما سوارين من الماس، وذلك خلال مزاد علني، حيث زاد ثمن البيع عن التقديرات الأولية لسعر السوارين، حيث تم بيعهما بثمانية ملايين دولار (5.8 مليون جنيه إسترليني).

أما عملية الشراء تمت عن طريق الهاتف والمشتري هو شخص مجهول، وفقًا للموقع الإخباري الأمريكي «thedailybeast».

وكانت الملكة الفرنسية أرسلت مجوهراتها بعيدًا لحفظها قبل اعتقالها أو اندلاع الثورة الفرنسية، وتم تهريب السوارين خارج البلاد وبقيا مع أسرتها لأكثر من 200 عام.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الأساور، المكونة من 112 ماسة قطع قديمة، للعرض في مزاد، وتم بيعها لأكثر من ضعف ما كان متوقعًا.

وقال فرانسوا كورييل، رئيس مجلس إدارة أوروبا في دار مزادات «كريستيز»، فرانسوا كورييل: «سارت هذه الأساور عبر الزمن لتروي أهم حقبة في التاريخ الفرنسي، بتألقها ومجدها ودراماها».

ولدت ماري أنطوانيت في النمسا عام 1755 وأرسلت إلى فرنسا لتكون عروسًا لملك المستقبل لويس السادس عشر.

تم إعدامها عام 1793، بعد بضعة أشهر من وفاة زوجها، بعد أن أصبح لا يحظى بشعبية كبيرة بين الشعب الفرنسي، الذي اتهمها بالإسراف في أموالهم والتأثير الخطير على الملك.

وأثناء وجودها في السجن أرسلت رسالة تفيد بأنه سيتم إرسال صندوق خشبي به مجوهرات لحفظها.

وقالت دار المزادات إن ابنتها ماري تيريز، مدام رويال، تسلمت المجوهرات لدى وصولها إلى النمسا.