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محافظ قنا: 2732 شكوي وطلب استغاثة عبر منظومة الشكاوي الحكومية خلال 2021

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محافظ قنا: 2732 شكوي وطلب استغاثة عبر منظومة الشكاوي الحكومية خلال 2021 محافظ قنا: 2732 شكوي وطلب استغاثة عبر منظومة الشكاوي الحكومية خلال 2021

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تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء الخاصة بمحافظة قنا منذ بداية عام 2021، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتنويع وتيسير وتفعيل سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المختصة لسرعة فحصها وإزالة أسبابها.

وقال محافظ قنا أن منظومة الشكاوي الحكومية بالمحافظة تلقت ورصدت منذ يناير 2021 الماضي 2732 شكوي وطلب استغاثة، ونجحت المحافظة في الاستجابة إلى 99 % منها، مؤكدا على أهمية دور المنظومة في تحقيق التواصل مع المواطنين بالوسائل المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتخفيف المعاناة عنهم وتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لربط جميع المؤسسات الحكومية لتفعيل وتطوير المنظومة بالمحافظة في أسرع وقت ممكن لتكون واجهة عصرية تتواكب مع منظومة التحول الرقمي، متوجها بالشكر لفريق عمل المنظومة على الجهود التي يبذلونها في رصد وتلقى الشكاوى والاستغاثات والطلبات المقدَّمة من المواطنين.

جدير بالذكر أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين بمحافظة قنا من خلال الخط الساخن ١٦٥٢٨، ومن خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، وكذلك عبر تطبيق ( في خدمتك).

المصرى اليوم

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