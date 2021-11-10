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طلب إحاطة بشأن عدم التزام وزارة «الإسكان» بكراسة شروط مشروع «سكن »

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طلب إحاطة بشأن عدم التزام وزارة «الإسكان» بكراسة شروط مشروع «سكن مصر» طلب إحاطة بشأن عدم التزام وزارة «الإسكان» بكراسة شروط مشروع «سكن »

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تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن عدم التزام جهاز حدائق أكتوبر وبكراسة الشروط التي تم على أساسها طرح شقق مشروع «سكن ».

وقال النائب في طلب الإحاطة، أن عدد كبير من الحاجزين في المشروع يشتكون من عدم الالتزام بالاشتراطات، لاسيما وأنه وفقا لما تم التعاقد عليه أن هذا المشروع عبارة عن «كومباوند» باعتباره إسكان متوسط، ويكون له سور شجري وكذلك بوابات وأمن وحراسة وشركة نظافة وكذلك شركة للصيانة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مطالب المواطنين منصوص عليها في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، إلا أن الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية قاما بالتسليم بدون سور أو لاند سكيب أو نظافة أو أمن.

ولفت هشام حسين، إلى أن الحاجزين اشتكوا أيضا من سوء التشطيب على غير المتفق عليه مع الشركات التي قامت بالتنفيذ، فضلا عن تأخر مواعيد التسليم لأكثر من عامين.

وطالب عضو البرلمان، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية باتخاذ ما يلزم في هذا الصدد والالتزام بكراسة الشروط، مع تحديد موعد زمني لمراجعة كافة الملاحظات وتعديلها.

المصرى اليوم

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